En vivo

Viva la Radio

Geo y Alejandro

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Cadena 3 en la F1

Franco Colapinto en la Fórmula 1: los horarios del GP de Italia

El argentino quiere sumar sus primeros puntos del año, luego del undécimo puesto obtenido en Países Bajos.

02/09/2025 | 13:48Redacción Cadena 3

FOTO: La Fórmula 1 se prepara para el GP de Italia.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) disputará este fin de semana el Gran Premio de Italia, donde buscará sumar sus primeros puntos del año, tras el undécimo puesto obtenido en Países Bajos.

La actividad en Monza comenzará este viernes, día en el que se llevarán a cabo las prácticas libres 1 y 2 a las 8:30 de la mañana y a las 12 del mediodía (hora de Argentina), respectivamente.

El sábado será un día clave, ya que los pilotos participarán de la práctica libre 3 entre las 7:30 y las 8:30 de la mañana, donde tendrán su última oportunidad para ajustar detalles en sus monoplazas. Solo unas horas más tarde, a las 11, será la clasificación.

Finalmente, la carrera del GP de Italia de Fórmula 1 se llevará a cabo el domingo a partir de las 10 de la mañana.

El GP de Italia corresponde a la decimosexta fecha del campeonato de Fórmula 1, que tiene como líder al australiano Oscar Piastri, de McLaren, con 309 puntos.

Los horarios del GP de Italia

Viernes 5/9:

Práctica libre 1 a las 8:30

Práctica libre 2 a las 12

Sábado 6/9:

Práctica libre 3 a las 7:30

Clasificación a las 11

Domingo 7/9:

Carrera a las 10

Lectura rápida

¿Qué evento disputa Franco Colapinto? El Gran Premio de Italia en Fórmula 1.

¿Cuándo comienzan las actividades en Monza? Este viernes 5 de septiembre a las 8:30 AM.

¿Qué día se realiza la carrera? El domingo 7 de septiembre a las 10 AM.

¿Cuál es la clasificación actual del campeonato? El líder es Oscar Piastri con 309 puntos.

¿Qué días son las prácticas libres? El viernes 5 y el sábado 6 de septiembre.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho