Cadena 3 en la F1

Colapinto se subió al simulador y mostró los secretos del circuito de Monza

“Monza no permite errores: cada curva es una oportunidad, pero también un riesgo”, destacó el piloto argentino al mostrar cómo se afronta el trazado en la previa de la cita italiana.

03/09/2025 | 15:31Redacción Cadena 3

FOTO: Franco Colapinto en el A525. (archivo).

Franco Colapinto continúa afianzando su camino en la Fórmula 1 y, de cara al Gran Premio de Italia, compartió una detallada recorrida virtual por el circuito de Monza, donde mostró los secretos y desafíos que deberán afrontar los pilotos el próximo fin de semana.

El argentino llega con confianza tras lograr en Zandvoort su mejor resultado con Alpine, un undécimo puesto que confirmó su rápida adaptación a la máxima categoría. Sin demasiado tiempo para descansar, volverá a subirse al A525 el domingo 7 de septiembre, en una de las carreras más emblemáticas del calendario.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El Autódromo Nacional de Monza, inaugurado en 1922, será nuevamente escenario de la “catedral de la velocidad”. Construido en apenas 110 días, fue el tercer trazado del mundo diseñado específicamente para competencias automovilísticas, después de Brooklands (Reino Unido) e Indianápolis (Estados Unidos). Su historia está marcada por las curvas peraltadas originales y por la característica sensación de correr a campo abierto, una impronta que aún se mantiene viva en sus largas rectas y frenadas exigentes.

Colapinto, desde el simulador, explicó la importancia de cada sector, donde la precisión y la gestión de la velocidad serán claves. “Monza no permite errores: cada curva es una oportunidad, pero también un riesgo”, destacó al mostrar cómo se afronta el trazado en la previa de la cita italiana.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La actividad oficial comenzará el viernes 5 de septiembre, con dos sesiones de entrenamientos libres (8.30 y 12). El sábado 6 se disputará la tercera práctica (7.30) y la clasificación (11). Finalmente, la carrera se correrá el domingo 7 desde las 10, con la expectativa puesta en lo que pueda hacer Colapinto en su segunda aparición consecutiva en la élite.

Lectura rápida

¿Quién es el protagonista del artículo?
El protagonista es Franco Colapinto, un piloto argentino de Fórmula 1.

¿Qué evento se menciona en el texto?
Se menciona el Gran Premio de Italia en el circuito de Monza.

¿Cuándo se llevarán a cabo las actividades oficiales?
Las actividades comenzarán el viernes 5 de septiembre y la carrera será el domingo 7 de septiembre.

¿Dónde se encuentra el circuito mencionado?
El circuito está ubicado en Monza, Italia.

¿Por qué es importante el circuito de Monza?
Es conocido como la “catedral de la velocidad” y tiene una rica historia en competencias automovilísticas desde 1922.

