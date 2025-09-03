Colapinto se subió al simulador y mostró los secretos del circuito de Monza

Franco Colapinto continúa afianzando su camino en la Fórmula 1 y, de cara al Gran Premio de Italia, compartió una detallada recorrida virtual por el circuito de Monza, donde mostró los secretos y desafíos que deberán afrontar los pilotos el próximo fin de semana.

El argentino llega con confianza tras lograr en Zandvoort su mejor resultado con Alpine, un undécimo puesto que confirmó su rápida adaptación a la máxima categoría. Sin demasiado tiempo para descansar, volverá a subirse al A525 el domingo 7 de septiembre, en una de las carreras más emblemáticas del calendario.

We’re heading back to the Temple of Speed this week for the Italian Grand Prix - home of pizza, pasta, and the Autodromo Nazionale Monza ????????



Put yourself in the driver’s seat and join @FranColapinto for a lap around this iconic circuit – brought to you by @Eni.… pic.twitter.com/0G3pQxEIpO — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 3, 2025

El Autódromo Nacional de Monza, inaugurado en 1922, será nuevamente escenario de la “catedral de la velocidad”. Construido en apenas 110 días, fue el tercer trazado del mundo diseñado específicamente para competencias automovilísticas, después de Brooklands (Reino Unido) e Indianápolis (Estados Unidos). Su historia está marcada por las curvas peraltadas originales y por la característica sensación de correr a campo abierto, una impronta que aún se mantiene viva en sus largas rectas y frenadas exigentes.

Colapinto, desde el simulador, explicó la importancia de cada sector, donde la precisión y la gestión de la velocidad serán claves. “Monza no permite errores: cada curva es una oportunidad, pero también un riesgo”, destacó al mostrar cómo se afronta el trazado en la previa de la cita italiana.

La actividad oficial comenzará el viernes 5 de septiembre, con dos sesiones de entrenamientos libres (8.30 y 12). El sábado 6 se disputará la tercera práctica (7.30) y la clasificación (11). Finalmente, la carrera se correrá el domingo 7 desde las 10, con la expectativa puesta en lo que pueda hacer Colapinto en su segunda aparición consecutiva en la élite.