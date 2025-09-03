Paul Aron habló sobre la oportunidad de manejar el auto de Colapinto en Italia

El joven estonio Paul Aron, de 21 años, vivirá este fin de semana un momento clave en su carrera dentro de la Fórmula 1. La escudería Alpine confirmó que el piloto de pruebas y reserva se subirá al A525 de Franco Colapinto durante la primera sesión de entrenamientos libres (FP1) del Gran Premio de Italia, en el mítico circuito de Monza.

La decisión llega apenas días después de que Colapinto alcanzara su mejor resultado con el equipo francés, finalizando undécimo en el Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort, lo que refuerza el valor del trabajo del argentino en su temporada debut.

Aron, que se unió a Alpine a fines del año pasado, expresó su entusiasmo por esta oportunidad: “Tengo muchas ganas de ponerme al volante del A525 para mi primera aparición en un fin de semana de Gran Premio con el equipo en Monza”, afirmó.

El piloto también dejó en claro cuál será su rol y sus expectativas: “Mi objetivo es hacer el mejor trabajo posible para ayudar a poner a punto el auto y estar en la mejor posición para un fin de semana competitivo desde el inicio”.

Consciente de la importancia de capitalizar cada kilómetro, Aron destacó que buscará trasladar a la pista todo lo aprendido en el simulador y en las pruebas privadas: “Será fantástico aprovechar la experiencia que he ganado y asegurar que esta sesión sea productiva y agradable tanto para mí como para el equipo”, concluyó.

El debut de Aron en un fin de semana oficial de Fórmula 1 tendrá un escenario de lujo: Monza, un templo de la velocidad donde cada giro representa un desafío y una vidriera para quienes aspiran a consolidarse en la máxima categoría del automovilismo.