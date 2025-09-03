Paul Aron reemplazará a Colapinto en la primera práctica del GP de Italia

El piloto estonio Paul Aron tendrá este fin de semana su primera experiencia oficial con Alpine en la Fórmula 1 cuando conduzca el auto de Franco Colapinto (A525) en la primera práctica libre del Gran Premio de Italia.

La escudería francesa comunicó de manera oficial esa decisión, días después de que el argentino lograra su mejor actuación con el equipo tras firmar el undécimo puesto en Zandvoort, Países Bajos.

“El piloto de pruebas y reserva, Paul Aron, tendrá su primera oportunidad de pilotar para el equipo durante un fin de semana de Gran Premio, en los entrenamientos libres 1. Será la tercera participación de Paul en los entrenamientos libres 1 de la temporada y la primera con el equipo BWT Alpine de Fórmula Uno”, indicó el mensaje publicado por Alpine.

“Ha pilotado para el equipo en el Simulador durante todo el año, además de participar en el programa TPC (Testing Previous Cars), las Pruebas de Neumáticos Pirelli y la Prueba de Jóvenes Pilotos de postemporada en Abu Dabi la temporada pasada. Paul pilotará el coche de Franco en esta sesión”, añadió.

/Inicio Código Embebido/

Paul Aron va a subirse al A525 en las Libres 1 este viernes.



Se suma a Alex Dunne, que hará lo propio en McLaren https://t.co/bxZlHr1icf — Alpine Argentina F1 ?????? (@TeamAlpineArg) September 3, 2025

/Fin Código Embebido/