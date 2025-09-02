Colapinto recibió otro guiño de James Vowles a un año de su debut en Williams

Franco Colapinto vivió uno de sus mejores fines de semana desde su llegada a la Fórmula 1. El piloto argentino finalizó 11° en el Gran Premio de Países Bajos con el Alpine y, aunque no logró sumar puntos, firmó su mejor actuación de la temporada 2025, lo que le permitió acallar críticas y recuperar confianza de cara a lo que viene.

El resultado cobró especial relevancia tras las declaraciones del asesor de la escudería, Flavio Briatore, quien había puesto en duda la continuidad del joven bonaerense en la categoría. Colapinto no se guardó y cuestionó la estrategia del equipo, convencido de que, con otro planteo, podría haber estado en la zona de puntos por primera vez este año.

El respaldo de Vowles

En medio de la controversia, James Vowles, actual director de Williams y quien apostó por Colapinto en su desembarco en la F1, salió a respaldarlo públicamente. A través de un mensaje en redes sociales, el británico recordó el debut del argentino en Monza 2024, cuando terminó 12° en una carrera que marcó un antes y un después en su trayectoria.

“Semana de carreras, otra vez. Visitar uno de los circuitos más emblemáticos del calendario, Monza, siempre es algo que espero con ilusión. El año pasado por estas fechas le dimos la bienvenida a Franco a la Fórmula 1 por primera vez. Tuvo un debut sólido, terminando 12.º, mientras que Alex Albon terminó en un sólido 9.º puesto”, escribió Vowles, acompañado de dos imágenes: una junto al piloto y otra del monoplaza con el que corrió en su bautismo.

Race week, again. Going to one of the most iconic circuits on the calendar in Monza is always something I look forward to. This time last year we welcomed Franco into Formula 1 for the very first time. He delivered a solid debut drive, finishing P12, while Alex finished in a… pic.twitter.com/e98Rjangxa — James Vowles (@JV_F1) September 2, 2025

El mensaje fue interpretado como un guiño directo en defensa de Colapinto, en medio de las críticas internas.

Un 2024 prometedor y un 2025 desafiante

En su primera temporada, Colapinto dejó una buena impresión: fue 8° en Azerbaiyán, donde sumó sus primeros cuatro puntos, y terminó 10° en Austin, para añadir otro a su cuenta personal. También logró un 11° puesto en Singapur y un 12° en México, antes de un cierre difícil con tres abandonos en cuatro carreras.

El inicio de 2025 resultó aún más desafiante, marcado por un Alpine en reconstrucción y con limitaciones técnicas derivadas de la falta de piezas tras los accidentes de Logan Sargeant en 2024. Sin embargo, su rendimiento en Zandvoort mostró señales claras de recuperación y lo coloca en un lugar expectante en la previa del Gran Premio de Italia, donde un año atrás comenzó a escribir su historia en la Máxima.

Con el apoyo de Vowles y la confianza recuperada en pista, Colapinto intentará ratificar en Monza que su lugar en la Fórmula 1 no está en discusión.

