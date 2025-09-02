Colapinto recibió otro guiño de James Vowles a un año de su debut en Williams
El jefe de equipo de la escudería británica se refirió a lo que fue el pasado Gran Premio de Monza, donde el piloto argentino tuvo su debut en la Máxima y terminó 12°.
02/09/2025 | 15:13Redacción Cadena 3
FOTO: James Vowles y Franco Colapinto en su paso por Williams.
FOTO: Franco Colapinto junto a James Vowles, jefe de Williams Racing.
Franco Colapinto vivió uno de sus mejores fines de semana desde su llegada a la Fórmula 1. El piloto argentino finalizó 11° en el Gran Premio de Países Bajos con el Alpine y, aunque no logró sumar puntos, firmó su mejor actuación de la temporada 2025, lo que le permitió acallar críticas y recuperar confianza de cara a lo que viene.
El resultado cobró especial relevancia tras las declaraciones del asesor de la escudería, Flavio Briatore, quien había puesto en duda la continuidad del joven bonaerense en la categoría. Colapinto no se guardó y cuestionó la estrategia del equipo, convencido de que, con otro planteo, podría haber estado en la zona de puntos por primera vez este año.
El respaldo de Vowles
En medio de la controversia, James Vowles, actual director de Williams y quien apostó por Colapinto en su desembarco en la F1, salió a respaldarlo públicamente. A través de un mensaje en redes sociales, el británico recordó el debut del argentino en Monza 2024, cuando terminó 12° en una carrera que marcó un antes y un después en su trayectoria.
“Semana de carreras, otra vez. Visitar uno de los circuitos más emblemáticos del calendario, Monza, siempre es algo que espero con ilusión. El año pasado por estas fechas le dimos la bienvenida a Franco a la Fórmula 1 por primera vez. Tuvo un debut sólido, terminando 12.º, mientras que Alex Albon terminó en un sólido 9.º puesto”, escribió Vowles, acompañado de dos imágenes: una junto al piloto y otra del monoplaza con el que corrió en su bautismo.
/Inicio Código Embebido/
Race week, again. Going to one of the most iconic circuits on the calendar in Monza is always something I look forward to. This time last year we welcomed Franco into Formula 1 for the very first time. He delivered a solid debut drive, finishing P12, while Alex finished in a… pic.twitter.com/e98Rjangxa— James Vowles (@JV_F1) September 2, 2025
/Fin Código Embebido/
El mensaje fue interpretado como un guiño directo en defensa de Colapinto, en medio de las críticas internas.
Un 2024 prometedor y un 2025 desafiante
En su primera temporada, Colapinto dejó una buena impresión: fue 8° en Azerbaiyán, donde sumó sus primeros cuatro puntos, y terminó 10° en Austin, para añadir otro a su cuenta personal. También logró un 11° puesto en Singapur y un 12° en México, antes de un cierre difícil con tres abandonos en cuatro carreras.
El inicio de 2025 resultó aún más desafiante, marcado por un Alpine en reconstrucción y con limitaciones técnicas derivadas de la falta de piezas tras los accidentes de Logan Sargeant en 2024. Sin embargo, su rendimiento en Zandvoort mostró señales claras de recuperación y lo coloca en un lugar expectante en la previa del Gran Premio de Italia, donde un año atrás comenzó a escribir su historia en la Máxima.
Con el apoyo de Vowles y la confianza recuperada en pista, Colapinto intentará ratificar en Monza que su lugar en la Fórmula 1 no está en discusión.
/Inicio Código Embebido/
Carrera en Monza. Franco Colapinto en la Fórmula 1: los horarios del GP de Italia
El argentino quiere sumar sus primeros puntos del año, luego del undécimo puesto obtenido en Países Bajos.
/Fin Código Embebido/
Lectura rápida
¿Qué recordó James Vowles sobre Franco Colapinto?
Recordó que Colapinto tuvo un debut sólido en el Gran Premio de Monza del año pasado.
¿Cuándo inicia el Gran Premio de Monza?
Inicia este viernes, correspondiente a la fecha 16 de la Fórmula 1.
¿Cuáles fueron los resultados de Colapinto y Alex en su debut?
Colapinto terminó en el 12.º lugar y Alex en el 9.º, sumando puntos.
¿Cuál es la expectativa de Vowles para esta carrera?
Vowles espera luchar por puntos con ambos pilotos en Monza.
¿De qué escudería fue jefe James Vowles?
Vowles fue el jefe de equipo de la escudería Williams.
[Fuente: Noticias Argentinas]