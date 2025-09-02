En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio Coccolo

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Cadena 3 en la F1

Colapinto recibió otro guiño de James Vowles a un año de su debut en Williams

El jefe de equipo de la escudería británica se refirió a lo que fue el pasado Gran Premio de Monza, donde el piloto argentino tuvo su debut en la Máxima y terminó 12°. 

02/09/2025 | 15:13Redacción Cadena 3

FOTO: James Vowles y Franco Colapinto en su paso por Williams.

FOTO: Franco Colapinto junto a James Vowles, jefe de Williams Racing.

Franco Colapinto vivió uno de sus mejores fines de semana desde su llegada a la Fórmula 1. El piloto argentino finalizó 11° en el Gran Premio de Países Bajos con el Alpine y, aunque no logró sumar puntos, firmó su mejor actuación de la temporada 2025, lo que le permitió acallar críticas y recuperar confianza de cara a lo que viene.

El resultado cobró especial relevancia tras las declaraciones del asesor de la escudería, Flavio Briatore, quien había puesto en duda la continuidad del joven bonaerense en la categoría. Colapinto no se guardó y cuestionó la estrategia del equipo, convencido de que, con otro planteo, podría haber estado en la zona de puntos por primera vez este año.

El respaldo de Vowles

En medio de la controversia, James Vowles, actual director de Williams y quien apostó por Colapinto en su desembarco en la F1, salió a respaldarlo públicamente. A través de un mensaje en redes sociales, el británico recordó el debut del argentino en Monza 2024, cuando terminó 12° en una carrera que marcó un antes y un después en su trayectoria.

“Semana de carreras, otra vez. Visitar uno de los circuitos más emblemáticos del calendario, Monza, siempre es algo que espero con ilusión. El año pasado por estas fechas le dimos la bienvenida a Franco a la Fórmula 1 por primera vez. Tuvo un debut sólido, terminando 12.º, mientras que Alex Albon terminó en un sólido 9.º puesto”, escribió Vowles, acompañado de dos imágenes: una junto al piloto y otra del monoplaza con el que corrió en su bautismo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El mensaje fue interpretado como un guiño directo en defensa de Colapinto, en medio de las críticas internas.

Un 2024 prometedor y un 2025 desafiante

En su primera temporada, Colapinto dejó una buena impresión: fue 8° en Azerbaiyán, donde sumó sus primeros cuatro puntos, y terminó 10° en Austin, para añadir otro a su cuenta personal. También logró un 11° puesto en Singapur y un 12° en México, antes de un cierre difícil con tres abandonos en cuatro carreras.

El inicio de 2025 resultó aún más desafiante, marcado por un Alpine en reconstrucción y con limitaciones técnicas derivadas de la falta de piezas tras los accidentes de Logan Sargeant en 2024. Sin embargo, su rendimiento en Zandvoort mostró señales claras de recuperación y lo coloca en un lugar expectante en la previa del Gran Premio de Italia, donde un año atrás comenzó a escribir su historia en la Máxima.

Con el apoyo de Vowles y la confianza recuperada en pista, Colapinto intentará ratificar en Monza que su lugar en la Fórmula 1 no está en discusión.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué recordó James Vowles sobre Franco Colapinto?
Recordó que Colapinto tuvo un debut sólido en el Gran Premio de Monza del año pasado.

¿Cuándo inicia el Gran Premio de Monza?
Inicia este viernes, correspondiente a la fecha 16 de la Fórmula 1.

¿Cuáles fueron los resultados de Colapinto y Alex en su debut?
Colapinto terminó en el 12.º lugar y Alex en el 9.º, sumando puntos.

¿Cuál es la expectativa de Vowles para esta carrera?
Vowles espera luchar por puntos con ambos pilotos en Monza.

¿De qué escudería fue jefe James Vowles?
Vowles fue el jefe de equipo de la escudería Williams.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho