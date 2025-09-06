Colapinto larga 17° en Monza y confía en una "estrategia dividida" con Gasly

Franco Colapinto largará en el puesto 17° el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, que se desarrollará este domingo, desde las 10. El argentino fue más rápido que su compañero Pierre Gasly (18°), en la clasificación disputada este sábado en Monza, pero los dos Alpine no tuvieron una buena actuación general y quedaron relegados en la Q1.

Ambos pilotos habían terminado una posición más abajo cada uno, pero el francés Isack Hadjar (Red Bull Racing) -que había terminado 16°-, fue penalizado por realizar un cambio en el motor y largará en la última posición.

La escudería volvió a mostrar las falencias del monoplaza A525, especialmente en un circuito donde la potencia del motor es clave. A pesar de ello, Colapinto se mostró más sólido que su compañero y se permitió bromear al terminar la tanda: “Tengo que hacer el doping, me quiero cortar… Vinieron a mi casa hace dos días después de Zandvoort. Me vinieron a hacer el doping”, lanzó con su habitual carisma en diálogo con la prensa.

"FUE UN BUEN DÍA PARA MI, EN LA FP3 ME SENTÍ CÓMODO CON EL AUTO". Franco Colapinto tras la Qualy en Monza.



?? #ItalianGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/WXJbDO8sjp — SportsCenter (@SC_ESPN) September 6, 2025

Ya en un análisis más profundo, el argentino destacó la mejoría en la puesta a punto tras un inicio complicado: “Ayer el auto no me gustaba como iba, no me lo pusieron bien a punto en la FP1. Pero a la noche hicimos un buen trabajo, en la FP3 tuve un coche más predecible, que me permitía empujar. En la Qualy lo perdimos un poco, había mucha leca y piedras que complicaron varias curvas. Perdí una décima, pero igualmente iba a ser difícil pasar. Sabemos que acá el motor influye muchísimo”.

Colapinto se mostró optimista de cara a la carrera a 53 vueltas en Monza y adelantó la posibilidad de dividir estrategias con Gasly: “Siempre hay alternativas. En Zandvoort parecía difícil sumar puntos y tendría que haberlo hecho. Acá puede pasar de todo, seguramente en la primera curva haya un poco de quilombo. Los dos tenemos problemas con el auto, no es fácil de manejar, pero si hacemos una buena estrategia y las dividimos, capaz podemos hacer algo interesante”.

"TENER UN PILOTO COMO PIERRE UNOS AÑOS MÁS ES MUY POSITIVO". Franco Colapinto sobre la renovación de Gasly en Alpine.



?? #ItalianGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Aji0yEYqlr — SportsCenter (@SC_ESPN) September 6, 2025

El piloto de 22 años también hizo hincapié en las dificultades técnicas que condicionan a Alpine: “La qualy fue increíblemente apretada, estaba a cinco décimas del primero y a poco más de una décima de pasar. Tenemos problemas con el clipping en las rectas, el motor no regenera y no hay suficiente energía. Es una pena porque estábamos cerca. La parte trasera flotaba y se movía bastante, aunque hicimos un buen trabajo de ayer a hoy”.

Uno de los puntos críticos fue el sobrecalentamiento de los neumáticos, algo que complicó el rendimiento en la clasificación: “Las gomas se sobrecalentaban mucho. Llegábamos a la segunda chicane patinando atrás. Era complicado manejar así, pero en general progresamos. Esta es una pista que depende mucho del motor, y eso no es lo nuestro”.

En tono distendido, el pilarense bromeó sobre cómo decidir la estrategia: “Le tendría que preguntar al ChatGPT. Mañana vamos a intentar algo, vamos a ver si partimos la estrategia”, comentó entre risas.

Más allá de las dificultades, Colapinto valoró el presente: “Estoy mucho más cómodo manejando, llego al límite más fácil. Me siento consistente, puedo saber y sentir lo que hace el auto. Desde Hungría estoy con más confianza, cuando encuentro la puesta a punto voy rápido. Además, la renovación de Pierre es algo positivo para el equipo”.

Confiado en sus progresos y con el objetivo de capitalizar cualquier oportunidad en carrera, el joven argentino buscará este domingo sumar sus primeros puntos en Monza, un escenario legendario de la Fórmula 1.

