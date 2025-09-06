En vivo

Aníbal Colapinto: "Franco trabaja mucho y siempre quiere dar un poquito más"

Desde las pistas de Italia, el papá del piloto argentino habló con Cadena 3 en la previa de la clasificación de este sábado y aseguró que su hijo "está tranquilo". 

06/09/2025 | 09:28

FOTO: Aníbal Colapinto: "Franco trabaja mucho y siempre quiere dar un poquito más".

  1.

    Audio. Aníbal Colapinto: "Franco trabaja mucho y siempre quiere dar un poquito más"

    Una mañana para todos

    Episodios

Franco Colapinto está en Monza, donde este fin de semana compite en el Gran Premio que se desarrolla en Italia. 

La emoción crece a medida que se acerca la clasificación, programada para este sábado a las 11 (horario argentino).

El piloto argentino logró un balance óptimo en su auto este sábado, al finalizar en la 14° posición durante la práctica libre del GP, y busca sumar sus primeros puntos del año.

En ese marco, dialogó con Cadena 3 su papá, Anibal Colapinto, quien aseguró que su hijo "está tranquilo".

Consultado sobre cómo vive el presente de Franco, Aníbal reveló su nerviosismo y emoción al ver a su hijo competir. "Es un conjunto de emociones, de felicidad y de que Franco lo disfrute", mencionó Aníbal, quien también destacó la preparación física y mental de Franco. "Él trabaja mucho lo físico, lo deportivo y lo mental", agregó.

Sobre la personalidad de Franco, su padre dijo que es muy autoexigente y competitivo, lo que le brinda tranquilidad. "Siempre quiere dar un poquito más", aseguró.

Entrevista de Franco Reale.

