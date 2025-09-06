FOTO: Aníbal Colapinto: "Franco trabaja mucho y siempre quiere dar un poquito más".

Franco Colapinto está en Monza, donde este fin de semana compite en el Gran Premio que se desarrolla en Italia.

La emoción crece a medida que se acerca la clasificación, programada para este sábado a las 11 (horario argentino).

El piloto argentino logró un balance óptimo en su auto este sábado, al finalizar en la 14° posición durante la práctica libre del GP, y busca sumar sus primeros puntos del año.

En ese marco, dialogó con Cadena 3 su papá, Anibal Colapinto, quien aseguró que su hijo "está tranquilo".

Consultado sobre cómo vive el presente de Franco, Aníbal reveló su nerviosismo y emoción al ver a su hijo competir. "Es un conjunto de emociones, de felicidad y de que Franco lo disfrute", mencionó Aníbal, quien también destacó la preparación física y mental de Franco. "Él trabaja mucho lo físico, lo deportivo y lo mental", agregó.

Sobre la personalidad de Franco, su padre dijo que es muy autoexigente y competitivo, lo que le brinda tranquilidad. "Siempre quiere dar un poquito más", aseguró.

Entrevista de Franco Reale.