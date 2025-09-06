FOTO: Alejandro Chahwan, el otro argentino que corre en la Fórmula 1 de Monza.

En el icónico circuito de Monza, Alejandro Chahwan es un argentino que compartió en Cadena 3 su experiencia al volante de un auto histórico de la Fórmula 1 Histórica.

"Tengo un auto histórico", comentó Chahwan, quien maneja un March del año 1981 y que corre en la icónica pista donde este fin de semana Franco Colapinto disputa el GP de Monza.

"Mi auto lo manejaba Derek Daly, y bueno, hay un grupito que podemos aprovechar estos tres días y darnos el gusto de girar en los circuitos junto con la Fórmula 1", amplió.

El argentino reveló que su auto alcanza los 292 kilómetros por hora. "No te das cuenta arriba del auto, te das cuenta cuando te vas fuera de pista", dijo entre risas.



Alejandro Chahwan con Franco Reale en Monza.

El evento no es una competencia formal, sino una demostración que se realiza cinco veces al año. "Hay un calendario donde se compite por un campeonato, y tiene epicentro, cada dos años, en Mónaco", detalló.

El auto de Chahwan pesa 625 kilos y cuenta con 490 caballos de fuerza a la rueda.

Video. Alejandro Chahwan, el otro argentino que corre en la Fórmula 1 de Monza

Entrevista de Franco Reale.