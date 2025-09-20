Vínculos afectivos en la tercera edad: amor y salud mental en adultos mayores

En el marco del Día del Jubilado y de la llegada de la primavera, el médico, docente y escritor Carlos Presman dialogó con Cadena 3 sobre un tema que cada vez gana más espacio en la agenda pública: los vínculos afectivos y amorosos en la tercera edad.

Amor y afecto después de los 70

Presman explicó que la expectativa de vida se extendió en las últimas décadas y hoy, en Argentina, las mujeres viven en promedio 80 años y los hombres 73. Este cambio no solo impacta en la salud física, sino también en la forma de relacionarse: “El afecto y el amor son condiciones que traemos desde el nacimiento. En la tercera edad se recrean vínculos de pareja y enamoramiento, similares a los de los jóvenes, pero adaptados a las condiciones biológicas de la edad”.

Según el especialista, el acompañamiento médico y los cambios culturales permiten sostener la vida sexual y afectiva en edades avanzadas. La aparición de fármacos como el sildenafil marcó un antes y un después, aunque hoy —subrayó— el foco está en disfrutar de la compañía y el bienestar compartido, más allá del aspecto sexual.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Nuevos escenarios para encontrarse

Si antes el centro de jubilados, la parroquia o el club eran los espacios habituales de encuentro, ahora las redes sociales y las aplicaciones de citas ganan terreno entre los adultos mayores. “Es saludable permitirse estos vínculos y que hijos y nietos reconozcan que seguimos siendo seres sexuados hasta el final de la vida”, afirmó Presman.

Salud mental y soledad: un eje central

El médico advirtió que no existe salud sin salud mental: “La soledad es hoy la causa de las causas de muchas enfermedades en adultos mayores. Por eso, lo más importante es no quedarse solos. Envejecer siempre es un éxito colectivo: se llega acompañado, en familia, en pareja, en comunidad”.

Participar de reuniones, celebraciones o bailes, destacó, es clave para un envejecimiento saludable.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La prevención también cuenta en la vejez

Otro punto que planteó Presman fue la necesidad de reforzar la prevención de enfermedades de transmisión sexual en adultos mayores. Recordó que hubo épocas con picos de contagios, sobre todo entre varones viudos que retomaban su vida sexual sin protección. “Hoy existe mayor cultura sanitaria, pero es fundamental sostener los cuidados”, insistió.

¿Por qué viven más las mujeres?

Consultado sobre la diferencia de expectativa de vida entre hombres y mujeres, Presman fue categórico: “Las mujeres viven más porque se cuidan más. Culturalmente están habituadas a hacerse chequeos y a ocuparse de la salud. Además, tienen un cerebro multitarea, más amplio y diverso, que les da ventaja para afrontar la vida cotidiana”.

En contraste, muchos hombres siguen resistiéndose a controles preventivos como los de próstata o colon.

Para Presman, el desafío es no volverse sobre uno mismo, sino abrirse a nuevas experiencias, vínculos y proyectos: “Hay que prever que vamos a llegar a viejos. Y entender que aún hay muchos años y vivencias por disfrutar. La vejez no es el final: es otra etapa de la vida que también se puede vivir plenamente”.

Entrevista de Buen Día Argentina