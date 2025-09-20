FOTO: ¿Cuánto cuesta regalar flores en el Día de la Primavera en la Argentina?

El equipo de Cadena 3 salió a relevar los precios de las flores en distintos puntos del país y los números sorprendieron: regalar un ramo en este Día de la Primavera requiere, en muchos casos, de un bolsillo preparado.

Rosario: la rosa roja, un clásico costoso

En la peatonal rosarina, una rosa roja cuesta $5.000 la unidad. En las florerías, un ramo de doce flores ronda los $70.000, aunque hay opciones más caras que superan con creces esa cifra.

Buenos Aires: la moda de las flores amarillas

En la capital, los precios se ubican en niveles similares. Las rosas rojas se ofrecen entre $5.000 cada una y hasta $99.000 el ramo, según la calidad.

Una tendencia que se impuso en los últimos años es la de regalar flores amarillas, impulsada tanto por canciones populares como por el Día de la Primavera.

-Ramo de seis rosas amarillas: $79.000.

-Ramo mixto de rosas amarillas con girasoles: $118.000.

-Ramo de girasoles: $145.000.

Incluso, crece la venta de rosas artificiales, que se ofrecen entre $3.000 y $5.000 cada una.

Ushuaia: precios con aroma austral

En el fin del mundo también se mide el costo de las flores. Allí, un ramo de fresias cuesta $26.000, media docena de rosas $50.000 y un ramo de flores surtidas $35.000. El clásico ramo de flores amarillas arranca en $30.000.

Salta y Jujuy: flores y plantas para todos los gustos

En Salta, la esquina de Urquiza y Pellegrini concentra la venta popular. Allí, una rosa amarilla cuesta $3.000, mientras que un arreglo con tres flores amarillas y otras variedades se consigue a $8.000.

Los rosales en maceta, muy buscados, rondan los $10.000.

En Jujuy, los precios se mantienen en el mismo rango: rosas a $3.000, tulipanes a $6.000, lirios a $5.000 y crisantemos en ramos desde $3.000.

Córdoba: la docena entre $65.000 y $85.000

En la capital mediterránea, una docena de rosas de tallo corto se consigue a $65.000, mientras que las de tallo largo llegan a $85.000. Según los floristas, la demanda para este 21 de septiembre se mantiene alta y la tradición de regalar flores sigue viva, incluso entre los más jóvenes.

El “Índice Pimpollo” dejó en claro que la costumbre de regalar flores no pasa de moda, pero sí se ha convertido en un gesto cada vez más costoso. Desde la rosa solitaria que compran los estudiantes hasta los ramos de girasoles que superan los cien mil pesos, la primavera llega con aroma a flores… y con números que hacen pensar dos veces antes de pasar por la florería.

Informe de Buen Día Argentina