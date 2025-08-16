FOTO: La magia de contar cuentos: un arte que transforma la infancia y la palabra

En tiempos de pantallas y agendas apretadas, la costumbre de contar cuentos a los más chicos parece haberse debilitado. Sin embargo, para la narradora oral y mediadora de lectura Ayelen Romero, esta práctica nunca pasó de moda: “Lo que pasó es que le bajamos el volumen a la oralidad, al encuentro con el otro, a la escucha y la mirada. Los cuentos tienen un tiempo y un espacio distinto”, explicó en diálogo con Cadena 3.

Romero, que coordina el Club de Cuenteras en la Biblioteca Argentina de Rosario, remarcó que el primer acercamiento a la literatura suele darse a través de la narración oral. “Dice Evelio Cabrejo (lingüista colombiano) que el primer libro que lee un bebé es el rostro de su mamá. Contar un cuento es regalarnos un tiempo de disfrute, porque el cuento está vivo. Nunca lo contamos igual. Cuando un adulto narra, le está diciendo a la infancia: estamos acá para vos, lo que tengas para decir vale”, señaló.

Para la especialista, los cuentos no son un pasatiempo menor, sino una herramienta fundamental: “Siempre pensamos en darles a los chicos inglés, deportes o actividades, y está bien, pero los cuentos les regalan palabras. Y las palabras sirven para todo: para decir lo que nos pasa, para pensar otros mundos posibles, para imaginar el mundo que queremos”.

Romero también dejó algunos consejos prácticos para quienes quieran animarse a contar: pensar en una historia personal o familiar, leer un cuento para reinterpretarlo, anotar en una hoja los tres o cuatro momentos principales de la trama y luego practicar. “Después viene lo divertido: empezar a contarlo, sumarle detalles, y cada vez que lo volvés a narrar aparece un mundo nuevo. Lo único necesario es animarse”, concluyó.

Informe de Verónica Maslup