En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Una aeronave de la guerra de Malvinas integrará el Memorial en Bariloche

El Mirage III es una aeronave de combate de la Fuerza Aérea Argentina que participó en el conflicto bélico. El memorial se inaugurará el 6 de septiembre.

27/08/2025 | 12:20Redacción Cadena 3

FOTO: Una aeronave de Malvinas integrará el Memorial en Bariloche (Foto: Baribache3000).

  1.

    Audio. Una aeronave de la guerra de Malvinas integrará el Memorial en Bariloche

    Siempre Juntos

    Episodios

Bariloche se prepara para la inauguración de un memorial que homenajea a los veteranos de Malvinas, que se realizará el próximo 6 de septiembre. 

Una de las piezas centrales de esta obra será un Mirage III, una de las aeronaves de combate de la Fuerza Aérea Argentina que participó en el conflicto bélico.

En diálogo con Cadena 3, Rubén Pablos, director de Veteranos de Malvinas de Río Negro, aseguró que se trata de "una obra que le cambia la cara a Bariloche". 

Este memorial se ubicará frente al lago Nahuel Huapi, cerca del centro cívico y a metros del Puerto San Carlos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sobre el proyecto, Pablos destacó: "Hace 15 años que vengo diseñando y planeando esta obra". El propósito del memorial va más allá de conmemorar: busca recuperar el espacio y transformarlo en un paseo urbano para disfrute de los residentes y turistas.

La inauguración del memorial representa un punto de encuentro entre la historia y la cultura local, promoviendo la identidad barilochense.

Informe de Marcela Psonkevich.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho