Una aeronave de la guerra de Malvinas integrará el Memorial en Bariloche

Bariloche se prepara para la inauguración de un memorial que homenajea a los veteranos de Malvinas, que se realizará el próximo 6 de septiembre.

Una de las piezas centrales de esta obra será un Mirage III, una de las aeronaves de combate de la Fuerza Aérea Argentina que participó en el conflicto bélico.

En diálogo con Cadena 3, Rubén Pablos, director de Veteranos de Malvinas de Río Negro, aseguró que se trata de "una obra que le cambia la cara a Bariloche".

Este memorial se ubicará frente al lago Nahuel Huapi, cerca del centro cívico y a metros del Puerto San Carlos.

Sobre el proyecto, Pablos destacó: "Hace 15 años que vengo diseñando y planeando esta obra". El propósito del memorial va más allá de conmemorar: busca recuperar el espacio y transformarlo en un paseo urbano para disfrute de los residentes y turistas.

La inauguración del memorial representa un punto de encuentro entre la historia y la cultura local, promoviendo la identidad barilochense.

