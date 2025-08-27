FOTO: Murió una docente por tuberculosis en Bariloche: hay alerta por la suba de casos.

Una docente y directora de una escuela secundaria murió este martes por tuberculosis en Bariloche, y genera una alarma en la comunidad local ante el aumento de casos.

La mujer, de reconocido perfil por su compromiso social y político, integró el tribunal de Contralor en la vecina localidad de Dina Huapi.

Las autoridades informaron que el receso se produjo en el Hospital Privado Regional de Bariloche y se espera más información en las próximas horas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La situación actual da cuenta de una enfermedad contagiosa que, a pesar de ser curable, ha mostrado un incremento en los casos en el país.

En lo que va del año, Argentina registra alrededor de 11 mil casos positivos de tuberculosis, lo que preocupa a las autoridades sanitarias.

Informe de Marcela Psonkevich.