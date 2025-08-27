En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Murió una docente por tuberculosis en Bariloche: hay alerta por la suba de casos

La mujer falleció este martes en el Hospital Regional Privado. 

27/08/2025 | 11:19Redacción Cadena 3

FOTO: Murió una docente por tuberculosis en Bariloche: hay alerta por la suba de casos.

  1.

    Audio. Murió una docente por tuberculosis en Bariloche: hay alerta por la suba de casos

    Siempre Juntos

    Episodios

Una docente y directora de una escuela secundaria murió este martes por tuberculosis en Bariloche, y genera una alarma en la comunidad local ante el aumento de casos.

La mujer, de reconocido perfil por su compromiso social y político, integró el tribunal de Contralor en la vecina localidad de Dina Huapi.

Las autoridades informaron que el receso se produjo en el Hospital Privado Regional de Bariloche y se espera más información en las próximas horas. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La situación actual da cuenta de una enfermedad contagiosa que, a pesar de ser curable, ha mostrado un incremento en los casos en el país.

En lo que va del año, Argentina registra alrededor de 11 mil casos positivos de tuberculosis, lo que preocupa a las autoridades sanitarias. 

Informe de Marcela Psonkevich.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho