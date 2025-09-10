Secta de Bariloche: se extendió la prisión preventiva del líder ruso Rudnev
Konstantin Rudnev continuará detenido hasta diciembre de este año. Acerca de los otros acusados, siguen respetando sus medidas cautelares.
10/09/2025 | 12:12Redacción Cadena 3
FOTO: Secta de Bariloche: se extendió la prisión preventiva del líder ruso Rudnev.
La prisión preventiva de Konstantin Rudnev, el líder ruso detenido por presunta trata de personas en San Carlos de Bariloche, se extendió hasta diciembre de este año, mientras continúa la investigación.
El ex militar ruso actualmente se encuentra detenido en una cárcel de Rawson, en Chubut.
Se dictaminó que prisión preventiva se prorrogue hasta el 1 de diciembre de 2025, ya que la causa es compleja y todavía continúa la pesquisa para determinar las responsabilidades.
La causa actual solo valida las pruebas recolectadas de la Argentina, pese a que el líder ruso tiene investigaciones abiertas en otros países y hasta pedidos de captura.
En julio la Justicia federal rechazó la solicitud de prisión domiciliaria, por cuestiones de salud, luego de que se haya citado a declarar a los médicos del complejo penitenciario.
Respecto a los otros 20 sospechosos, 19 mujeres y un hombre, fueron excarcelados el 7 de abril pasado, pero continúan ligados a la causa y siguen respetando las medidas cautelares impuestas.
El juez Gustavo Zapata indicó que se comprobó que dichos señalados integraban una organización criminal, con fines de trata sexual y reducción a la servidumbre.
La Justicia constató que se captó, trasladó, y acogió a una joven rusa, la cual fue engañada tras aprovecharse de su vulnerabilidad.
Informe de Marcela Psonkevich.
[Fuente: Noticias Argentinas]