Sociedad

Santa Fe propone aumento del 7% a médicos en nuevo encuentro con AMRA

El gobierno provincial propone un aumento semestral del 7% para médicos, con mínimos garantizados. La ministra Silvia Ciancio destaca la importancia del diálogo y la disponibilidad de insumos para seguir negociando.

12/08/2025 | 16:22Redacción Cadena 3

FOTO: Santa Fe propone aumento del 7% a médicos en nuevo encuentro con AMRA

  1.

    Audio. El gobierno propone aumento del 7% a médicos en nuevo encuentro con AMRA

    Viva la Radio

    Episodios

El gobierno provincial presentó una propuesta de aumento del 7% semestral para los médicos, incluyendo mínimos garantizados, en una nueva reunión con AMRA y SIPRUS. La ministra de Salud, Sylvia Ciancio, encabezó el encuentro y defendió la importancia de la oferta.

Durante la reunión, Ciancio afirmó a Cadena 3: "Quiero dejar claro en este contexto de cordialidad que vamos a trabajar otros temas, las mesas técnicas se han respetado, eso es muy importante". Aseguró que existen insumos suficientes para continuar con las negociaciones y añadió: "Creo que es una muy buena propuesta frente a un contexto, insisto, nacional que nos corre siempre los límites donde el recorte existe".  

La propuesta busca mejorar las condiciones laborales de los equipos de salud, siendo un aspecto fundamental en el diálogo entre el gobierno y las organizaciones médicas

Informe de Emiliano Guardia 

Lectura rápida

¿Qué propone el gobierno provincial? Un aumento del 7% semestral para los médicos, incluyendo mínimos garantizados.

¿Quién encabezó la reunión? La ministra de Salud, Sylvia Ciancio.

¿Cuándo se realizó la reunión? Recientemente, aunque no se especifica la fecha exacta.

¿Dónde se llevó a cabo el encuentro? En la provincia, sin especificar la ubicación exacta.

¿Por qué es importante esta propuesta? Busca mejorar las condiciones laborales de los equipos de salud y es fundamental en el diálogo entre el gobierno y las organizaciones médicas.

