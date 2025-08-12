Santa Fe propone aumento del 7% a médicos en nuevo encuentro con AMRA

El gobierno provincial presentó una propuesta de aumento del 7% semestral para los médicos, incluyendo mínimos garantizados, en una nueva reunión con AMRA y SIPRUS. La ministra de Salud, Sylvia Ciancio, encabezó el encuentro y defendió la importancia de la oferta.

Durante la reunión, Ciancio afirmó a Cadena 3: "Quiero dejar claro en este contexto de cordialidad que vamos a trabajar otros temas, las mesas técnicas se han respetado, eso es muy importante". Aseguró que existen insumos suficientes para continuar con las negociaciones y añadió: "Creo que es una muy buena propuesta frente a un contexto, insisto, nacional que nos corre siempre los límites donde el recorte existe".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La propuesta busca mejorar las condiciones laborales de los equipos de salud, siendo un aspecto fundamental en el diálogo entre el gobierno y las organizaciones médicas.

Informe de Emiliano Guardia