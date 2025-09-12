En vivo

Política y Economía

Río Negro asumirá los costos de las residencias médicas para evitar deserciones

"La provincia decide asumir los costos de aportes de jubilación de cada uno de los médicos residentes del sistema", dijo a Cadena 3 el ministro de Salud de la provincia, Demetrio Thalasselis.

12/09/2025 | 12:48Redacción Cadena 3

FOTO: Río Negro asumirá los costos de las residencias médicas para evitar deserciones.

El Gobierno de Río Negro asumirá con recursos de la provincia los contratos de residencias médicas a partir de este mes, en respuesta a lo que definen como abandono por parte del Gobierno Nacional.

El ministro de Salud de la provincia, Demetrio Thalasselis, señaló en Cadena 3 que esta situación se ha agudizado desde marzo, cuando se modificaron los esquemas de financiamiento nacionales. En ese marco, la decisión busca evitar la deserción que ya se ha presentado en otras provincias.

Thalasselis mencionó que la provincia asumirá los costos de aportes de jubilación de cada uno de los médicos residentes del sistema. "Estas modificaciones en el financiamiento han provocado renuncias en otras jurisdicciones, lo que resalta la importancia de las decisiones tomadas en Río Negro", agregó.

Y concluyó: "Estas decisiones nos permiten fortalecer el sistema porque son los futuros profesionales que van a asistir a cada paciente, a cada rionegrino en los hospitales y son la base de la sustentabilidad del sistema de salud".

Informe de Marcela Psonkevich.

Política y Economía

Opinión

