Mototaxista denunció un violento asalto en un punto crítico de barrio Lamadrid

Un mototaxista vivió una violenta experiencia el pasado viernes en el barrio Lamadrid de Córdoba, donde fue asaltado a mano armada. El hombre, identificado como Manuel, relató a Cadena 3 que recibió un pedido de una pasajera llamada Milagro y decidió dirigirse al lugar, confiando en que el barrio era seguro.

Sin embargo, al llegar a la ubicación, se sintió amenazado por un grupo de jóvenes. "Un grupo masculino que viene de una esquina... me dio un poco de mala espina", comentó. En ese momento, un hombre encapuchado se acercó a él, apuntándolo con un revólver. "Trato de forcejear con él y escucho una detonación", relató.

Manuel enfrentó a un número considerable de asaltantes: "Aproximadamente 7, 8". Durante el asalto, sufrió golpes en todo el cuerpo y la violencia fue extrema. "Me arrancaron el casco", aseguró. Tras el incidente, el mototaxista intentó seguir a los delincuentes, pero se vio incapacitado por sus heridas.

Un vecino lo ayudó tras el ataque, pero la situación empeoró al darse cuenta de que le habían robado no solo la moto, sino también su celular y otros objetos personales. "Quedé sin la entrada del aguro", lamentó.

Al intentar realizar la denuncia, Manuel revisó Google Maps y encontró imágenes del mismo lugar donde ocurrió el robo, reconociendo a la banda delictiva aunque las caras no eran visibles. "Puedo identificarlos", afirmó, enfatizando su certeza sobre la implicación de los delincuentes.

Manuel presentó la denuncia en la unidad judicial 19, pero hasta el momento no recibió respuesta. "Lo peor es que siguen robando", advirtió, refiriéndose a otros mototaxistas y ciudadanos de la zona. La creciente inseguridad lo deja impotente: "La policía no ha hecho nada y ellos siguen como si nada".

Informe de Gonzalo Carrasquera