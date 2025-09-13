La oposición pidió una sesión en Diputados para rechazar los vetos de Milei
La solicitud es para debatir el miércoles 17 un amplio temario en el que se encuentran los vetos presidenciales a la ley de financiamiento universitario y de emergencia en pediatría.
13/09/2025 | 07:08
FOTO: Diputados: la oposición busca unificar los proyectos sobre financiamiento universitario
Audio. Cámara de Diputados pedirá sesión para tratar vetos y financiamiento universitario
La oposición de la Cámara de Diputados presentó formalmente un pedido de sesión para el miércoles próximo a las 13 con el fin de discutir un amplio temario en el que se encuentran los vetos presidenciales a la ley de financiamiento universitario y de emergencia en pediatría.
Además de estos dos temas, las bancadas nucleadas en el kirchnerismo, Encuentro Federal, radicales disidentes y socialistas buscarán citar para prestar informes a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones, por el presunto cobro de sobornos en la Andis.
Por otro lado, buscarán emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones Poderes y Reglamento el proyecto con media sanción del Senado que modifica el régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia, de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes.
También, la Cámara baja intentará conformar en el ámbito de la Comisión de Acción Social y de Salud Pública una comisión investigadora con el fin de determinar las responsabilidades en la Anmat con la venta y distribución del fentanilo contaminado.

Casa Rosada. Javier Milei también rechazó la Emergencia en el Garrahan
La decisión se suma al rechazo de la Ley de Financiamiento Universitario, en medio de tensiones con los gobernadores por la Ley de ATN.

La oposición ve en ese contexto una ventana de oportunidad para construir la mayoría de dos tercios y se ilusiona con darle nuevos golpes al oficialismo, como ocurrió semanas atrás con la ley de emergencia en Discapacidad.
Las negociaciones del arco opositor (que reúne a Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, el Frente de Izquierda y la Coalición Cívica) se intensificaron cuando era inminente la firma de los vetos por parte de Milei.
La convocatoria a una gran marcha federal por parte de las federaciones de docentes y estudiantes universitarios, acompañada por un proceso de tomas de facultades y paros en varias casas de estudio, aceleró los tiempos.
Hasta el bloque de la UCR salió a despegarse del veto en un comunicado y llamó a insistir con la ley de financiamiento universitario.
La Asamblea del Hospital Garrahan, castigado por el desfinanciamiento estatal, también anunció un plan de lucha para combatir el veto a la ley de emergencia de la Salud pediátrica.

Oficial. Milei vetó la ley de ATN a pesar de haber iniciado un diálogo con gobernadores
El documento ya fue girado al Senado, que tendrá ahora la facultad de ratificar o rechazar la decisión del Poder Ejecutivo.
