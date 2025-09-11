Milei vetó la ley de ATN a pesar de haber iniciado un diálogo con gobernadores

El presidente Javier Milei firmó este jueves el decreto que veta la ley de distribución de los Aportes al Tesoro Nacional (ATN), una norma aprobada en el Congreso que establecía el reparto de esos fondos entre las provincias y que había sido impulsada por los gobernadores. El documento ya fue girado al Senado, que tendrá ahora la facultad de ratificar o rechazar la decisión del Poder Ejecutivo.

Desde el inicio del debate legislativo, la Casa Rosada había manifestado su rechazo a la iniciativa, argumentando que ponía en riesgo el equilibrio fiscal alcanzado por la administración nacional. “No vamos a comprometer el orden de las cuentas públicas”, reiteró Milei en varias ocasiones antes de estampar su firma en el decreto.

El veto se produce en un contexto político complejo: mientras el Gobierno promueve la creación de una mesa federal de diálogo con gobernadores para recomponer vínculos tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, la decisión presidencial es interpretada por varios mandatarios provinciales como una señal contradictoria.

La ley vetada había sido avalada por la oposición en ambas cámaras y contaba con un amplio respaldo de los jefes provinciales, quienes la consideraban clave para garantizar liquidez en sus administraciones. Ahora será el Senado el que deba decidir si insiste con la sanción original —lo que implicaría reunir una mayoría especial de dos tercios— o si convalida el veto presidencial.

Nota en desarrollo.