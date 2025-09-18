FOTO: Detienen a un menor por producción de material sexual infantil en Villa María.

Un joven de 17 años fue detenido en Villa María acusado de producción de material de contenido sexual de menores.

El operativo se realizó en una vivienda del barrio San Martín.

El fiscal René Bosio, quien investiga la causa, comentó en Cadena 3 que se secuestró el teléfono del joven, y una vez peritado, se halló una gran cantidad de material de contenido sexual "en las que se encuentran vinculados menores, presumiblemente uno de ellos perteneciente a su núcleo familiar".

La detención del menor provoca una fuerte conmoción en la comunidad local, que sigue atenta el desarrollo de la situación.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Daniel Bergese.