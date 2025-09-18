Detienen a un menor por producción de material sexual infantil en Villa María
Un chico de 17 años fue detenido en Villa María por producción de material sexual de menores. Investiga el fiscal René Bosio, quien confirmó la incautación de un celular con contenido ilegal.
18/09/2025 | 11:31Redacción Cadena 3
FOTO: Detienen a un menor por producción de material sexual infantil en Villa María.
Audio. Detienen a un menor por producción de material sexual infantil en Villa María
Un joven de 17 años fue detenido en Villa María acusado de producción de material de contenido sexual de menores.
El operativo se realizó en una vivienda del barrio San Martín.
El fiscal René Bosio, quien investiga la causa, comentó en Cadena 3 que se secuestró el teléfono del joven, y una vez peritado, se halló una gran cantidad de material de contenido sexual "en las que se encuentran vinculados menores, presumiblemente uno de ellos perteneciente a su núcleo familiar".
La detención del menor provoca una fuerte conmoción en la comunidad local, que sigue atenta el desarrollo de la situación.
Informe de Daniel Bergese.