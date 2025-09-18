FOTO: Condenan a 6 años de prisión a hombre por abusar de su esposa en Mar del Plata

Un hombre de 49 años fue condenado a seis años de prisión por haber abusado sexualmente de su esposa en forma continuada entre 2018 y 2021 en Balcarce, Mar del Plata.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°4 dictó la sentencia y ordenó su inmediata detención bajo la modalidad de arresto domiciliario con control electrónico, según supo Noticias Argentinas a través del portal 0223.

El fallo, firmado por el juez Gustavo Fissore, respaldó la acusación presentada por el fiscal Rodolfo Moure, quien sostuvo que el acusado sometió a su pareja mediante violencia física e intimidación, en reiteradas oportunidades, durante la convivencia en la vivienda familiar.

En el debate oral, la víctima relató que el vínculo comenzó sin conflictos, pero desde 2018 empezó a sufrir maltratos físicos y psicológicos que luego se transformaron en violencia sexual.

La mujer también expuso que el condenado tenía problemas de consumo de alcohol y cocaína, y explicó que nunca había denunciado los hechos hasta noviembre de 2021, cuando la agresión alcanzó a sus hijos y decidió separarse.

El tribunal valoró el testimonio de la denunciante por su coherencia y permanencia en el tiempo, además de informes interdisciplinarios y testimonios que confirmaron el contexto de violencia de género.

El juez consideró como atenuantes la falta de antecedentes penales y el concepto social y laboral del acusado, así como su consumo problemático de alcohol.

No obstante, lo declaró autor del delito de abuso sexual con acceso carnal continuado y dispuso su arresto domiciliario hasta que se formalice el monitoreo electrónico por parte del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Mientras se instala el dispositivo, el cumplimiento de la pena quedará bajo supervisión de la comisaría de Balcarce y de la Secretaría del Tribunal mediante controles aleatorios y llamados telefónicos.