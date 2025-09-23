En vivo

Crece la demanda de la vacuna contra la fiebre amarilla en Salta

La presidenta de la Cámara de Propietarios de Farmacias de Salta, Susana Carrasco, dijo en Cadena 3 que las farmacias enfrentan una caída en las ventas de medicamentos, con un impacto del 20% anual.

23/09/2025 | 13:08Redacción Cadena 3

FOTO: Crece la demanda de la vacuna contra la fiebre amarilla en Salta.

  1.

    Audio. Crece la demanda de la vacuna contra la fiebre amarilla en Salta

    Siempre Juntos

    Episodios

Crece la demanda de la vacuna contra la fiebre amarilla, sobre todo por aquellos que planifican viajar a zonas con transmisión del virus.

La presidenta de la Cámara de Propietarios de Farmacias de Salta, Susana Carrasco, comentó en Cadena 3 que se trata de una vacuna que "está más o menos en un precio de $218 mil". Esta vacuna, siendo un producto de cadena de frío, presenta particularidades ya que no tiene devolución ni posibilidad de revertir la compra, por lo que "seguramente se va a mover en base a la demanda de la gente".

Consultada sobre la situación de las farmacias, Carrasco mencionó: "Venimos con una caída de venta importante que ronda un 20% anual". En ese sentido, señaló que "a la hora de comprar sus medicamentos la gente evalúa mucho".





Sobre el método de pago, afirmó que la gente paga mucho con tarjeta de crédito. Asimismo, informó que muchas farmacias han cerrado, lo que lleva a que algunas farmacias pequeñas se han vendido a grupos económicos más grandes.

Es importante recordar que el calendario nacional contempla la vacunación a personas que residen en zonas con riesgo de circulación viral de fiebre amarilla, y en Salta, solo para los residentes de los departamentos General José de San Martín, Orán, Rivadavia y Anta.





Informe de Elisa Zamora.

