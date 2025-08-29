En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio Coccolo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Newell´s vs. Barracas Ctral.

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Fran Reale

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Alerta amarilla y reprogramación de eventos en Mendoza por intensas lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre lluvias históricas. Se esperan hasta 100 mm de agua y vientos fuertes. Municipios reprograman eventos y emiten recomendaciones de seguridad.

29/08/2025 | 15:37Redacción Cadena 3

FOTO: Las autoridades advierten sobre lluvias abundantes y riesgos asociados

  1.

    Audio. Intensas lluvias en Mendoza: alerta amarilla y reprogramación de eventos en agosto

    Viva la Radio

    Episodios

Se espera un fin de semana con lluvias intensas que podrían marcar un hito histórico para el mes de agosto en Mendoza. El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido alerta amarilla por fuertes lluvias para este sábado y domingo.

Los especialistas locales de la Dirección de Contingencias Climáticas advirtieron que el fenómeno podría dejar hasta 100 milímetros de agua. Ante esta situación, varios municipios ya tomaron medidas.

La tradicional fiesta patronal de Santa Rosa de Lima, que congrega a miles de fieles, fue reprogramada para el próximo lunes. De igual forma, se suspendieron los festejos por el Día de la Niñez previstos para Luján de Cuyo y Godoy Cruz, así como la tradicional Maratón de la Fundación Conim.

Además de las lluvias, se prevén vientos del sur y un marcado descenso de la temperatura. La mayor preocupación de Defensa Civil es la cantidad de agua que caerá en pocas horas.

Frente a ese panorama, se ha emitido una serie de recomendaciones que incluyen revisar techos y canaletas, retirar objetos del exterior, no sacar la basura a la calle, desconectar artefactos eléctricos y evitar salir si no es estrictamente necesario durante la tormenta. 

Informe de Laura Carbonari 

Lectura rápida

¿Qué se espera para el fin de semana en Mendoza? Se esperan lluvias intensas que podrían marcar un hito histórico para agosto.

¿Quién emitió la alerta por lluvias? El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por fuertes lluvias.

¿Cuánto agua podría caer según los especialistas? Se prevé que el fenómeno deje hasta 100 milímetros de agua.

¿Qué eventos han sido reprogramados o suspendidos? La fiesta patronal de Santa Rosa de Lima fue reprogramada y se suspendieron festejos por el Día de la Niñez y la Maratón de la Fundación Conim.

¿Qué recomendaciones se han emitido ante la situación? Se recomienda revisar techos, retirar objetos del exterior, no sacar basura, desconectar artefactos eléctricos y evitar salir durante la tormenta.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho