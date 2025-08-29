Alerta amarilla y reprogramación de eventos en Mendoza por intensas lluvias
El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre lluvias históricas. Se esperan hasta 100 mm de agua y vientos fuertes. Municipios reprograman eventos y emiten recomendaciones de seguridad.
29/08/2025 | 15:37Redacción Cadena 3
FOTO: Las autoridades advierten sobre lluvias abundantes y riesgos asociados
-
Audio. Intensas lluvias en Mendoza: alerta amarilla y reprogramación de eventos en agosto
Viva la Radio
Se espera un fin de semana con lluvias intensas que podrían marcar un hito histórico para el mes de agosto en Mendoza. El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido alerta amarilla por fuertes lluvias para este sábado y domingo.
Los especialistas locales de la Dirección de Contingencias Climáticas advirtieron que el fenómeno podría dejar hasta 100 milímetros de agua. Ante esta situación, varios municipios ya tomaron medidas.
La tradicional fiesta patronal de Santa Rosa de Lima, que congrega a miles de fieles, fue reprogramada para el próximo lunes. De igual forma, se suspendieron los festejos por el Día de la Niñez previstos para Luján de Cuyo y Godoy Cruz, así como la tradicional Maratón de la Fundación Conim.
Además de las lluvias, se prevén vientos del sur y un marcado descenso de la temperatura. La mayor preocupación de Defensa Civil es la cantidad de agua que caerá en pocas horas.
Frente a ese panorama, se ha emitido una serie de recomendaciones que incluyen revisar techos y canaletas, retirar objetos del exterior, no sacar la basura a la calle, desconectar artefactos eléctricos y evitar salir si no es estrictamente necesario durante la tormenta.
Informe de Laura Carbonari
Lectura rápida
¿Qué se espera para el fin de semana en Mendoza? Se esperan lluvias intensas que podrían marcar un hito histórico para agosto.
¿Quién emitió la alerta por lluvias? El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por fuertes lluvias.
¿Cuánto agua podría caer según los especialistas? Se prevé que el fenómeno deje hasta 100 milímetros de agua.
¿Qué eventos han sido reprogramados o suspendidos? La fiesta patronal de Santa Rosa de Lima fue reprogramada y se suspendieron festejos por el Día de la Niñez y la Maratón de la Fundación Conim.
¿Qué recomendaciones se han emitido ante la situación? Se recomienda revisar techos, retirar objetos del exterior, no sacar basura, desconectar artefactos eléctricos y evitar salir durante la tormenta.