Alerta amarilla y reprogramación de eventos en Mendoza por intensas lluvias

Se espera un fin de semana con lluvias intensas que podrían marcar un hito histórico para el mes de agosto en Mendoza. El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido alerta amarilla por fuertes lluvias para este sábado y domingo.

Los especialistas locales de la Dirección de Contingencias Climáticas advirtieron que el fenómeno podría dejar hasta 100 milímetros de agua. Ante esta situación, varios municipios ya tomaron medidas.

La tradicional fiesta patronal de Santa Rosa de Lima, que congrega a miles de fieles, fue reprogramada para el próximo lunes. De igual forma, se suspendieron los festejos por el Día de la Niñez previstos para Luján de Cuyo y Godoy Cruz, así como la tradicional Maratón de la Fundación Conim.

Además de las lluvias, se prevén vientos del sur y un marcado descenso de la temperatura. La mayor preocupación de Defensa Civil es la cantidad de agua que caerá en pocas horas.

Frente a ese panorama, se ha emitido una serie de recomendaciones que incluyen revisar techos y canaletas, retirar objetos del exterior, no sacar la basura a la calle, desconectar artefactos eléctricos y evitar salir si no es estrictamente necesario durante la tormenta.

Informe de Laura Carbonari