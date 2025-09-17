"Un pirata más": el festejo del "Licha" López tras su gol ante Newell´s

Belgrano le ganó a Newell´s y se metió a las semifinales de la Copa Argentina, instancia que jugará por segunda vez en su historia.

El "Pirata" ganó 3-1 con un doblete de su delantero Franco Jara y un gol de Lisandro López.

El "Licha" anotó el segundo del partido y así su primer gol con la camiseta celeste tras haber llegado en el último mercado de pases al club de barrio Alberdi.

Tras el gol, Lisandro López festejó haciendo un parche pirata de cara a la tribuna.

Luego, el defensor escribió en su Instagram "ALBERDI, acá tienen un PIRATA más".

Tras el partido, López señaló a Cadena 3: "Tuve la suerte de ganar la Copa Argentina dos veces, es una copa hermosa, pero muy difícil".

Sobre el "Ruso" Zielinski, quien se emocionó tras el partido, indicó: "Una de las razones por las que vine a Belgrano es por él, está bien que largue todo, trabajamos mucho y a veces no sale. A Zielinski lo emociona Belgrano".

