Deportes

"Un pirata más": el festejo del "Licha" López tras su gol ante Newell´s

El defensor central anotó el segundo gol del triunfo "Pirata" para la clasificación a semifinales de la Copa Argentina. 

17/09/2025 | 21:13Redacción Cadena 3

FOTO: Lisandro López, festeja su gol para Belgrano. (Foto:Prensa CAB)

Belgrano le ganó a Newell´s y se metió a las semifinales de la Copa Argentina, instancia que jugará por segunda vez en su historia.

El "Pirata" ganó 3-1 con un doblete de su delantero Franco Jara y un gol de Lisandro López.

El "Licha" anotó el segundo del partido y así su primer gol con la camiseta celeste tras haber llegado en el último mercado de pases al club de barrio Alberdi.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Tras el gol, Lisandro López festejó haciendo un parche pirata de cara a la tribuna.

Luego, el defensor escribió en su Instagram "ALBERDI, acá tienen un PIRATA más".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Tras el partido, López señaló a Cadena 3: "Tuve la suerte de ganar la Copa Argentina dos veces, es una copa hermosa, pero muy difícil".

Sobre el "Ruso" Zielinski, quien se emocionó tras el partido, indicó: "Una de las razones por las que vine a Belgrano es por él, está bien que largue todo, trabajamos mucho y a veces no sale. A Zielinski lo emociona Belgrano".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el partido?
Belgrano ganó a Newell´s 3-1 y avanzó a las semifinales de la Copa Argentina.

¿Quiénes anotaron los goles?
Franco Jara anotó un doblete y Lisandro López marcó un gol.

¿Cuándo se jugará la semifinal?
La semifinal es la segunda vez en la historia de Belgrano en la Copa Argentina.

¿Dónde se jugó el partido?
El partido se disputó en el estadio de Belgrano.

¿Por qué es importante para Lisandro López?
Es su primer gol con la camiseta celeste tras llegar al club.

