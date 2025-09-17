A pura emoción: los jugadores de Belgrano festejaron la clasificación a semis
Belgrano eliminó a Newell´s en los cuartos de final de la Copa Argentina y jugará ante Argentinos Juniors en la próxima ronda.
17/09/2025 | 20:50Redacción Cadena 3
FOTO: Belgrano venció a Newell´s en Copa Argentina. (Captura)
Belgrano consiguió un enorme triunfo ante Newell´s tras empezar perdiendo y se metió en semifinales de la Copa Argentina.
El "Pirata" venció a su rival por 3-1 con goles de Franco Jara, en dos oportunidades y Lisandro López. Había empezado perdiendo por gol de César González.
El conjunto de Ricardo Zielinski hizo un partidazo y fue superior a su rival de principio a fin.
Franco Jara, Lucas Zelarayán y Lisandro López, entre otros, comandaron la victoria de Belgrano jugando un gran partido ante más de 10.000 fanáticos "piratas" en La Pedrera.
Tras el partido, el club publicó un video de los jugadores festejando a pura emoción en el vestuario del estadio donde venció a Newell´s.
AAAAAAAAHDHJRYOPWADSXCZV pic.twitter.com/VyQhZE6U2c— Belgrano (@Belgrano) September 17, 2025
