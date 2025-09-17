En vivo

La Cadena del Gol

River vs. Palmeiras

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

River vs. Palmeiras

Rosario

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Cuartetomanía

Pato Bon

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

A pura emoción: los jugadores de Belgrano festejaron la clasificación a semis

Belgrano eliminó a Newell´s en los cuartos de final de la Copa Argentina y jugará ante Argentinos Juniors en la próxima ronda. 

17/09/2025 | 20:50Redacción Cadena 3

FOTO: Belgrano venció a Newell´s en Copa Argentina. (Captura)

Belgrano consiguió un enorme triunfo ante Newell´s tras empezar perdiendo y se metió en semifinales de la Copa Argentina.

El "Pirata" venció a su rival por 3-1 con goles de Franco Jara, en dos oportunidades y Lisandro López. Había empezado perdiendo por gol de César González.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El conjunto de Ricardo Zielinski hizo un partidazo y fue superior a su rival de principio a fin.

Franco Jara, Lucas Zelarayán y Lisandro López, entre otros, comandaron la victoria de Belgrano jugando un gran partido ante más de 10.000 fanáticos "piratas" en La Pedrera.

Tras el partido, el club publicó un video de los jugadores festejando a pura emoción en el vestuario del estadio donde venció a Newell´s.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué logró Belgrano en el partido? Belgrano se clasificó a las semifinales de la Copa Argentina tras vencer a Newell's por 3-1.

¿Quiénes anotaron los goles para Belgrano? Los goles fueron anotados por Franco Jara, quien marcó dos, y Lisandro López.

¿Cuándo se llevó a cabo el partido? El partido se disputó recientemente, aunque la fecha exacta no se menciona.

¿Dónde se jugó el partido? El encuentro se llevó a cabo en La Pedrera.

¿Por qué fue significativo el triunfo de Belgrano? Fue significativo porque Belgrano mostró superioridad durante todo el partido y logró revertir un inicio desfavorable.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho