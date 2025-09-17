Belgrano y Newell´s empatan buscando el pase a semifinales: seguilo en vivo

Belgrano y Newell's chocan en el marco del partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa Argentina. El partido cuenta con la transmisión de Cadena 3 a través de todas sus plataformas.

El encuentro se juega desde las 18 horas de Argentina en el Estadio La Pedrera.

Seguí en vivo la previa del partido:

En el arranque del partido, a los nueve minutos, Newell´s abrió el marcador con un gran gol de Carlos González que giró y anotó de volea para poner el 1-0.

A partir del gol de Newell´s, Belgrano fue superior que su rival intentando llegar al empate con Franco Jara, Nicolás Fernández y Lucas Zelarayán.

Y a los 23 minutos, el "Pirata" llegó al empate tras una tijera de Franco Jara.

Partido en desarrollo

