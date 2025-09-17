Belgrano y Newell´s empatan buscando el pase a semifinales: seguilo en vivo
El Pirata y La Lepra buscan meterse en semifinales. Transmite Cadena 3, Cadena3.com y app.
17/09/2025 | 18:54Redacción Cadena 3
FOTO: Belgrano enfrenta a Newell´s por Copa Argentina. (Prensa CAB)
Belgrano y Newell's chocan en el marco del partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa Argentina. El partido cuenta con la transmisión de Cadena 3 a través de todas sus plataformas.
El encuentro se juega desde las 18 horas de Argentina en el Estadio La Pedrera.
Seguí en vivo la previa del partido:
En el arranque del partido, a los nueve minutos, Newell´s abrió el marcador con un gran gol de Carlos González que giró y anotó de volea para poner el 1-0.
A partir del gol de Newell´s, Belgrano fue superior que su rival intentando llegar al empate con Franco Jara, Nicolás Fernández y Lucas Zelarayán.
Y a los 23 minutos, el "Pirata" llegó al empate tras una tijera de Franco Jara.
Partido en desarrollo
Fútbol. Belgrano-Newell’s se podrá seguir en vivo por la 92.1 de Cadena 3 Villa Mercedes
Los miles de "Piratas" que viajaron para el duelo de Copa Argentina podrán seguir la transmisión comandada por el "Bocha" Houriet.
