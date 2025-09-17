En vivo

La Cadena del Gol

Belgrano vs. Newell´s

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis F. Echegaray

Argentina

En vivo

Estadio 3

Belgrano vs. Newell´s

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Fran Reale

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Belgrano y Newell´s empatan buscando el pase a semifinales: seguilo en vivo

El Pirata y La Lepra buscan meterse en semifinales. Transmite Cadena 3, Cadena3.com y app.

17/09/2025 | 18:54Redacción Cadena 3

FOTO: Belgrano enfrenta a Newell´s por Copa Argentina. (Prensa CAB)

Belgrano y Newell's chocan en el marco del partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa Argentina. El partido cuenta con la transmisión de Cadena 3 a través de todas sus plataformas. 

El encuentro se juega desde las 18 horas de Argentina en el Estadio La Pedrera.

Seguí en vivo la previa del partido:

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

En el arranque del partido, a los nueve minutos, Newell´s abrió el marcador con un gran gol de Carlos González que giró y anotó de volea para poner el 1-0.

A partir del gol de Newell´s, Belgrano fue superior que su rival intentando llegar al empate con Franco Jara, Nicolás Fernández y Lucas Zelarayán.

Y a los 23 minutos, el "Pirata" llegó al empate tras una tijera de Franco Jara. 

Partido en desarrollo

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué partido se juega? Belgrano vs Newell's en la Copa Argentina.

¿Cuándo se juega? El miércoles 17 de septiembre de 2025 a las 18 horas.

¿Dónde se juega? En el Estadio La Pedrera.

¿Cuál es la situación de ambos equipos? Belgrano lucha por mejorar en la liga, mientras que Newell's llega con un triunfo reciente.

¿Cómo se puede ver el partido? A través de TyC Sports y medios digitales como Directv Go, Flow y Telecentro Play.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho