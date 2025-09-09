Básquet: Instituto confirmó al extranjero Keylan Boone como nuevo refuerzo

Instituto oficializó la incorporación del estadounidense Keylan Boone como nuevo refuerzo para la temporada 2025-26 de la Liga Nacional. El ala pívot de 2,03 metros se convierte en la séptima ficha confirmada en el plantel que dirige Diego Vadell.

“Instituto es un club prestigioso, con una gran cultura y gente increíble. Estoy emocionado y agradecido por la oportunidad de formar parte de esta familia”, expresó el interno tras el anuncio de su llegada a Alta Córdoba.

/Inicio Código Embebido/

???? ¡Primer día como Glorioso para Boone!



?????????????? ???? ?????? ???????? ???????? ???? ????????, Key! ???? pic.twitter.com/ZBcOl6q9HZ — Instituto ACC (@InstitutoACC) September 10, 2025

/Fin Código Embebido/

Nacido el 30 de noviembre de 2000 en Tulsa, Oklahoma, Boone arriba a la Gloria luego de un destacado paso por la liga de Nueva Zelanda, donde defendió los colores de Southland Sharks. Allí firmó promedios sobresalientes de 21,8 puntos y 7,7 asistencias por partido, lo que despertó el interés de la dirigencia albirroja.

Con su arribo, el equipo cordobés suma una pieza clave en el juego interior y fortalece su plantel de cara a un año en el que buscará ser protagonista. Boone se une a Lucio Redivo Vildoza, Gastón Whelan, Sebastián Saiz, Martín Monacchi, Nicolás Copello y Lautaro Garello, conformando un grupo competitivo para afrontar la exigente temporada de la Liga Nacional.

El albirrojo, campeón en 2022, apuesta nuevamente a un mix de experiencia, talento extranjero y jugadores nacionales consolidados, con la meta de volver a pelear en lo más alto del básquet argentino.