Ecuador vs. Argentina

Argentina

Ecuador vs. Argentina

Rosario

Melina Uliarte

Pato Bon

La última muerte de Nora

La mesa de café

La otra mirada

El dato confiable

3x1=4

La quinta pata del gato

Cuadro de Situación

80 años del Cuarteto

Nazareno Cruz y el Lobo

La Chacarera, el latido del monte

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Básquet: Instituto confirmó al extranjero Keylan Boone como nuevo refuerzo

El ala pívot de 2,03 metros se convirtió en la séptima ficha confirmada en el plantel que dirige Diego Vadell. Este martes se sumó a los entrenamientos. Viene de jugar en Nueva Zelanda.

09/09/2025 | 22:27Redacción Cadena 3

FOTO: Keylan Boone ya viste la camiseta albirroja. (Foto: IACC)

Instituto oficializó la incorporación del estadounidense Keylan Boone como nuevo refuerzo para la temporada 2025-26 de la Liga Nacional. El ala pívot de 2,03 metros se convierte en la séptima ficha confirmada en el plantel que dirige Diego Vadell.

Instituto es un club prestigioso, con una gran cultura y gente increíble. Estoy emocionado y agradecido por la oportunidad de formar parte de esta familia”, expresó el interno tras el anuncio de su llegada a Alta Córdoba.

Nacido el 30 de noviembre de 2000 en Tulsa, Oklahoma, Boone arriba a la Gloria luego de un destacado paso por la liga de Nueva Zelanda, donde defendió los colores de Southland Sharks. Allí firmó promedios sobresalientes de 21,8 puntos y 7,7 asistencias por partido, lo que despertó el interés de la dirigencia albirroja.

Con su arribo, el equipo cordobés suma una pieza clave en el juego interior y fortalece su plantel de cara a un año en el que buscará ser protagonista. Boone se une a Lucio Redivo Vildoza, Gastón Whelan, Sebastián Saiz, Martín Monacchi, Nicolás Copello y Lautaro Garello, conformando un grupo competitivo para afrontar la exigente temporada de la Liga Nacional.

El albirrojo, campeón en 2022, apuesta nuevamente a un mix de experiencia, talento extranjero y jugadores nacionales consolidados, con la meta de volver a pelear en lo más alto del básquet argentino.

Lectura rápida

¿Quién es el nuevo refuerzo de Instituto?
El nuevo refuerzo es el estadounidense Keylan Boone.

¿Qué posición juega Keylan Boone?
Boone juega como ala pívot.

¿De dónde proviene Keylan Boone?
Proviene de la liga de Nueva Zelanda, donde jugó para Southland Sharks.

¿Cuál es la altura de Keylan Boone?
Boone mide 2,03 metros.

¿Qué busca Instituto en la temporada 2025-26?
Instituto busca ser protagonista en la Liga Nacional con un plantel competitivo.

