Fórmula 1: todos los ganadores del Gran Premio de Azerbaiyán desde el 2016
Este fin de semana se disputará la 17ª fecha del campeonato. Los ganadores incluyen a Nico Rosberg, Daniel Ricciardo, Checo Pérez y Oscar Piastri.
17/09/2025 | 12:29Redacción Cadena 3
FOTO: Piastri fue el último ganador del GP de Azerbaiyán.
El Gran Premio de Azerbaiyán, correspondiente a la 17ª fecha del campeonato de Fórmula 1, se llevará a cabo este fin de semana en el Circuito Callejero de Bakú.
Este Gran Premio se disputó por primera vez con este nombre en 2017, aunque en 2016 se llevó a cabo el GP de Europa en este mismo circuito. En aquella ocasión, el triunfo quedó en manos del alemán Nico Rosberg (Mercedes), quien finalmente sería el campeón del mundo y se retiraría de la Fórmula 1 pocos días después.
En 2017 la victoria fue para el australiano Daniel Ricciardo, que por aquel entonces representaba a la escudería autríaca Red Bull.
Luego el dominio volvió del lado de Mercedes, ya que el británico Lewis Hamilton ganó en 2018 y el finlandés Valtteri Bottas hizo lo propio en 2019.
El Gran Premio de Azerbaiyán tuvo que esperar dos años para volver a disputarse, ya que en 2020 se suspendió debido a la pandemia de Covid-19. En su regreso al calendario, en 2021, el ganador fue el mexicano Sergio “Checo” Pérez (Red Bull), quien también se subió a lo más alto del podio en 2023.
En el medio, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se impuso en 2022, mientras que la última edición de este Gran Premio quedó en manos del australiano Oscar Piastri (McLaren).
Todos los ganadores del GP de Azerbaiyán
- 2016: Nico Rosberg (Mercedes)
- 2017: Daniel Ricciardo (Red Bull)
- 2018: Lewis Hamilton (Mercedes)
- 2019: Valtteri Bottas (Mercedes)
- 2021: Sergio Pérez (Red Bull)
- 2022: Max Verstappen (Red Bull)
- 2023: Sergio Pérez (Red Bull)
- 2024: Oscar Piastri (McLaren)
Lectura rápida
¿Cuál es el próximo evento de Fórmula 1? Se llevará a cabo el Gran Premio de Azerbaiyán este fin de semana.
¿Cuándo fue la primera edición del GP de Azerbaiyán? Se disputó por primera vez en 2017, aunque el circuito tuvo una carrera en 2016.
¿Quién ganó el GP de Europa en 2016? El ganador fue el alemán Nico Rosberg, quien representaba a Mercedes.
¿Qué piloto ganó en 2021? En 2021, la victoria fue para Sergio “Checo” Pérez de Red Bull.
¿Quién fue el ganador más reciente? Oscar Piastri, de McLaren, ganó la última edición en 2024.
[Fuente: Noticias Argentinas]