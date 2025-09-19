En vivo

Deportes

Brutal choque en Fórmula 2: volvió al circuito sin mirar que venía otro piloto

El impacto, provocado por una imprudente maniobra del piloto checo Roman Stanek, generó polémica inmediata y derivó en una dura sanción por parte de la FIA.

19/09/2025 | 19:00Redacción Cadena 3

FOTO: Brutal choque en Fórmula 2: volvió al circuito sin mirar que venía otro piloto.

La clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 2 quedó marcada por un insólito y violento accidente entre Roman Stanek y John Bennett, que obligó a interrumpir la sesión a falta de poco más de un minuto para el final. El impacto, provocado por una imprudente maniobra del piloto checo, generó polémica inmediata y derivó en una dura sanción por parte de la FIA.

El incidente ocurrió tras la extensa recta principal del circuito urbano de Bakú, cuando Stanek, al mando de su Invicta Racing, se pasó de largo en la frenada de la primera curva y quedó en una de las salidas de seguridad. En su intento de reincorporarse, lo hizo sin mirar y se cruzó directamente en la trayectoria de Bennett (Van Amersfoort Racing). La colisión fue inevitable: ambos monoplazas sufrieron daños de consideración, aunque los pilotos salieron ilesos.

La maniobra despertó la furia de Bennett, que explotó por radio: “Choque en la curva 1. Stanek acaba de reincorporarse completamente a la línea de carrera y me ha embestido. ¿Qué carajo, hombre?”. En la transmisión oficial, uno de los comentaristas fue aún más duro: “Lo tienen que echar del fin de semana con lo que hizo. Es una locura total. Nunca en mi vida vi esto”.

La FIA actuó con rapidez. En un comunicado oficial, responsabilizó a Stanek de la colisión y lo sancionó con la pérdida de cinco posiciones en la parrilla para ambas carreras del fin de semana. Además, eliminó su mejor tiempo en clasificación, lo que lo relegó al último puesto de largada para la prueba principal. “Los comisarios consideran que el piloto del coche 2 es el único responsable de la colisión como resultado de una reincorporación insegura”, sostuvo el documento.

En lo deportivo, la pole position quedó en manos del estadounidense Jak Crawford (DAMS Lucas Oil), con un registro de 1:54.791. Lo escoltaron el líder del campeonato, Leonardo Fornaroli (Invicta Racing), a solo 0.019 segundos, y el italiano Gabriele Minì (PREMA Racing), tercero a 0.399.

Stanek, que inicialmente había quedado noveno con 1:55.676, perdió todo su trabajo en pista tras la sanción. Bennett, en tanto, se clasificó 15º con 1:56.354, aunque quedó fuera de la disputa por mejorar sus tiempos debido al abrupto cierre de la sesión.

La actividad de la Fórmula 2 continuará este sábado con la carrera sprint (7:15 hora argentina), mientras que la competencia principal se disputará el domingo a las 4:00.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán? Un accidente violento entre Roman Stanek y John Bennett interrumpió la sesión a un minuto del final.

¿Quiénes fueron los pilotos involucrados en el accidente? Los pilotos involucrados fueron Roman Stanek de Invicta Racing y John Bennett de Van Amersfoort Racing.

¿Cuándo se produjo el incidente? El incidente ocurrió durante la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán, justo antes de finalizar la sesión.

¿Cómo reaccionó la FIA ante el accidente? La FIA sancionó a Stanek con la pérdida de cinco posiciones en la parrilla y eliminó su mejor tiempo en clasificación.

¿Cuándo se llevarán a cabo las próximas carreras de la Fórmula 2? La carrera sprint será el sábado a las 7:15 hora argentina y la competencia principal el domingo a las 4:00.

