Agustín Canapino fue polémicamente excluido de la próxima carrera de IndyCar

El piloto argentino Agustín Canapino fue excluido de la competencia de IndyCar, séptima de la temporada, a desarrollarse este fin de semana en Wisconsin, tras la polémica que se originó por el choque que protagonizó con un corredor francés en la prueba anterior.

El incidente se produjo el domingo pasado en Detroit, donde Théo Pourchaire (Arrow McLaren) se lanzó en la primera curva y chocó contra la rueda delantera izquierda del Chevrolet Dallara del argentino.

I think it's time to start penalizing and condemning these actions as it is due @IndyCar



Canapino: "the idiot broke my car".

Engineer: "I know, the son of a bitch jumped from 400 meters"(+ other insults that do not have an exact translation) pic.twitter.com/WVrDbDO9BU