“Vasco” Olarticoechea: "No me di cuenta que el gol de Diego fue con la mano"

Este 22 de junio se cumple un nuevo aniversario de la histórica victoria de la selección Argentina ante Inglaterra por 2-1 en el Mundial de México 1986 y ya son 38 años los que pasaron de uno de los partidos más importantes de la historia del fútbol.

Julio “El Vasco” Olarticoechea, lateral de la selección Argentina pasó por el Diván en La Previa y recordó en dialogo con Cadena 3 aquel hito del fútbol argentino.

“Fue el más partido más importante de mi vida, hubiese sido muy duro volver a Argentina después de quedar afuera contra los ingleses”, remarcó "El Vasco".

“Después del partido, ya todos sentíamos que éramos campeones del mundo”, agregó.

“La jugada de la mano de dios la comencé yo por izquierda, estaba a cinco metros y no me di cuenta que fue con la mano”, recordó el ex futbolista sobre uno de los dos goles de Maradona en aquel partido.

“Luego vino el otro gol de Diego que fue magistral, yo lo vi hacer cada cosa en los entrenamientos que no me sorprendió el gol”, comentó.

“El Vasco” también se refirió a la histórica jugada que protagonizó en ese importante partido, “La nuca de dios”, jugada en la que salvó en la línea lo que hubiese sido el segundo gol inglés: “La jugada fue calcada a la del gol, cuando vi que Barnes empezó a desbordar justo iba a tirar el centro, hago un pique corto y me anticipo justo en la línea y no sé cómo la saque, cuando vi que había salido fue espectacular”.

Además del histórico "Gol Del Siglo" y de la "Mano de Dios", hubo una jugada en el partido entre ???? - ??????????????que quedó en la historia.



La "Nuca de Dios", una salvada del "Vasco" Olarticoechea que 35 años después seguimos sin entender como hizo para sacarla. ???? pic.twitter.com/WnKnIXGBbn — DEPORTV (@canaldeportv) June 22, 2021

Además, Olarticoechea habló de la actualidad del fútbol y se refirió al césped del partido que enfrentó a la selección con Canadá en el comienzo de la Copa América 2024: “Es increíble que en tres días cambiaran el pasto de sintético a natural. La pelota no picaba bien, los jugadores de hoy están acostumbrados a un mejor pasto, si se quejaron es porque habrá estado así”.

Sobre su paso como entrenador de la selección en los Juegos Olímpicos de 2016, “El Vasco” indicó que era un “momento caótico de AFA, no tuvimos posibilidades de tener un buen entrenamiento, los jugadores llegaban en tandas. Espero que a Mascherano le vaya bien”.

