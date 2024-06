Argentina no camina sola: ¿quiénes son los rivales a vencer en la Copa América?

Gustavo Gutiérrez

Sería un error conceptual que Argentina pensara que va a pasar por esta Copa América como tomando un café con crema en el Sorocabana. Me parece que va a ser trabajoso, duro, rocoso, mucho más allá de las capacidades de los equipos que enfrenta. Ya lo demostró Canadá, en algún momento le faltó un poquito el respeto.

Argentina no hizo un gran partido, aparecieron las capacidades individuales de Messi, la capacidad goleadora de Lautaro y de Julián y definitivamente una jugada de otro partido como es la que hizo Mac Allister, creo que la única jugada que hizo, porque después también estuvo medio perdido como de Paul y el resto.

Pero definitivamente a mí me da la sensación de que la parte del grupo de los cruces del A y del B no debieran representar para Argentina un impedimento de gran cuantía para que Argentina no llegue a semifinales de esta Copa y si me apuran digo la final porque me parece que en su grupo ni Perú, ni Chile, ni Canadá están a la altura de Argentina y por el otro lado si analizamos México, Ecuador, Venezuela y Jamaica, mucho más allá que Ecuador hizo un partido rocoso pero de mucho golpe, de mucha pelea al cual Argentina en algún momento se incomodó, pero después definitivamente impuso su condición.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Me parece que entre el C y el D están, al menos es una posición absolutamente particular, aquellos enemigos de Argentina, aquellos que sí pondrían una traba en su intención de repetir lo obtenido en Brasil en la Copa América pasada.

A mí me da la sensación de que en primer término el Uruguay de Bielsa, por Bielsa mismo, me parece que Bielsa le da a sus equipos un IVA, si bien es un IVA inicial porque después curiosamente esos equipos se van como destruyéndose a sí mismos. Le pasó en el Leeds consiguiendo el ascenso a la Premier y después en Premier empezó con alguna mala relación con los jugadores, con los dirigentes, es decir, hay una primera intención que los jugadores aceptan, adoptan, internalizan y bueno en esto está Uruguay, por eso va a ser un rival complicado. Por eso le ganó muy bien en Eliminatorias en la "Bombonera", por eso con una defensa rocosa pero sí cuidada.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Me parece a mí que en la mitad de la cancha Ugarte jugó un partidazo en la Bombonera, está Nico De la Cruz, De Arrascaeta, estaba Valverde que ha sido uno de los mejores jugadores del Madrid, ahí me parece que Uruguay no tiene de sobra pero sí tiene elementos importantes y después Darwin y Luis Suárez, más Pelistri. Para mí Uruguay es el primer enemigo que tiene Argentina, insisto, si en defensa los toma mano a mano son medios lentos, pero puede llegar a ser un equipo complicado.

El segundo a mí me da la sensación que es Colombia, pero quiero que definitivamente Colombia asuma que es un equipo importante, que tiene personalidad y no sólo por lo que pueda generar Quintero, Uribe o Carrascal en la mitad de la cancha, James me parece lo más cercano a un ex jugador, que no sé si se va a potenciar con esta Colombia, que ha hecho muchos cambios en defensa, que van desapareciendo algunos históricos, que tiene a Davinson Sánchez, que es rápido pero también desatento y que en ofensiva ahí me parece que tiene jugadores como Luis Díaz, que ha hecho una buena previa, a pesar de que el Liverpool no hizo un gran campeonato, bueno ni que hablar de Miguel Borja y su presente en River en el fútbol argentino, o el mismo Santo Borré, aunque su equipo tampoco ha hecho un gran brasileiro ni lo está haciendo, pero me parece que Colombia, si se la cree, y me parece que ahí Lorenzo va a tener mucho que ver, si se la cree Colombia puede ser el segundo rival a temer o al menos a tener respeto.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El tercero es Brasil, porque aunque no esté Casemiro, aunque no esté Neymar, aunque no esté Thiago Silva, es Brasil. Es Brasil y su historia, o sea hay que respetarlo. Militao y Marquinhos en el fondo no son pibes que recién empiezan a jugar a la pelota, quizá en la mitad de la cancha está un poquito rengo, porque no hay equivalencia ni en Paquetá, ni mucho menos en lo que representa ofensivamente Rafinha, Endrick o Martinelli, que ha tenido un gran año en el Arsenal, pero uno se pregunta, si Vinicius lo sacó del pantano al Madrid él solo y por qué no lo puede hacer frente a Brasil en un partido definitorio.

Que no se crea Argentina que va a pasar la Copa América, insisto, como si fuera tomarse un café en el Sorocabana, porque no va a ser así, definitivamente no va a ser así. Todos se quieren poner la cucarda en la solapa que diga “le ganamos al campeón de la Copa América”, “le ganamos al campeón del mundo”, todos con poquitas armas, con menos armas, ya Canadá fue una muestra, un equipo muy por debajo de la Argentina y aún Argentina cuando mal lo superó, qué pasará cuando este equipo vuelva a sus estándares normales de rendimiento, pero insisto, es una Copa América en la que Argentina no debe subestimar absolutamente a nadie.