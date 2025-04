Aceiteros alerta por el parate de Vicentin: "El panorama es totalmente negro"

FOTO: Vicentin no logra salir de la crisis.

Vicentin confirmó el cierre de sus plantas en Avellaneda y Ricardone, generando preocupación entre los 1.300 empleados de la provincia. La situación se agrava tras la detención de cuatro directivos y la imputación del directorio completo, lo que ha llevado a la empresa a declarar que no puede pagar los sueldos.

Daniel Succi, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) del departamento de San Lorenzo, habló en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, y expresó: "Vicentin largó un comunicado, dada la situación de todo esto, no puede pagar los sueldos". Además, señaló que el impacto se extiende a cerca de 4.000 trabajadores indirectos vinculados a la empresa.

Succi indicó que el mes pasado la empresa pagó en partes, pero esta vez "aparentemente no", ya que han detenido las operaciones. "Creo que es un rebote de haberlo metido preso a los cuatro directivos, a los responsables de todo este acto, de este robo, porque esto hoy sí te puedo decir que esto fue un robo de Vicentin", afirmó.

Vicentin paró sus plantas "ante la imposibilidad de obtener contratos" Incluye las centrales de Ricardone y Avellaneda. La cerealera manifestó en el escrito difundido este sábado que continúa "en diálogo permanente con todas las partes interesadas" para poder reanudar la actividad.

La situación se complica aún más, ya que la empresa no puede obtener nuevos contratos para operar. "¿Quién va a venir a poner fason con un fallo nuevamente en contra?", se preguntó Succi, refiriéndose a la dificultad de conseguir nuevos proveedores bajo el actual contexto judicial.

Respecto al futuro de la empresa, el sindicalista manifestó que "el panorama es totalmente negro", y que la Corte Suprema de Justicia no parece tener una solución a corto plazo. "Si la Justicia no tomó una decisión para aclarar el panorama, no", advirtió, aludiendo a la posibilidad de que se declare la quiebra de Vicentin.

La incertidumbre también afecta a los trabajadores, quienes hasta el momento deben presentarse a sus puestos de trabajo, aunque no se les ha garantizado el pago de sus salarios. "La medida de fuerza está a flor de piel", concluyó el referente gremial, dejando entrever la posibilidad de acciones colectivas en el futuro inmediato.