¿Sufrimos de migraña los argentinos?

La doctora María Pérez Maure, médica neuróloga del Servicio de Neurología del Hospital Privado de Córdoba (MP. 36.016), abordó la prevalencia y características de la migraña, sus síntomas, tratamientos y factores desencadenantes.

"Creo que todos en algún momento hemos tenido algún dolor de cabeza tipo migraña. Hay gente que la tiene diariamente y hay gente que la tiene muy esporádicamente, muy ocasionalmente. Pero diría que sí, todos los argentinos en algún momento hemos tenido migraña", afirmó a Cadena 3 la doctora Pérez Maure al ser consultada sobre si los argentinos sufren de esta condición.

Sobre cuándo debe preocupar un dolor de cabeza, la especialista explicó: "Inicialmente primero tenemos que ver cuando hay un debut de una migraña. Por ahí cuando hay 'banderas rojas', determina que puede ser no solamente una migraña sino algo más. Hay que investigar más. Sobre todo cuando es un dolor de cabeza que es muy agudo, muy rápido y que invalida. Que dan náuseas, vómitos, son alarmas para tener en cuenta".

En relación a la migraña crónica, la neuróloga destacó la importancia de evaluar la frecuencia y el impacto de los episodios: "Hay gente que padece migraña una o dos veces a la semana. Hay gente que depende también de la tolerancia, puede estar con analgésicos común y hay gente que la discapacita, que tiene que dejar de trabajar o faltar el trabajo por justamente esta invalidez en el dolor. En esos casos, se sugiere un tratamiento preventivo."

Sobre los tratamientos disponibles, Pérez Maure detalló: "Generalmente está el tratamiento en agudo, el cual a uno le duele la cabeza y toma un analgésico y se le pasa el dolor. Y están los tratamientos preventivos para bajar la frecuencia e intensidad de los dolores y no tener que tomar tantos analgésicos en exceso. Eso lo vamos a evaluar según la cantidad de episodios que tiene el paciente por mes y la discapacidad que le genera".

La doctora también hizo hincapié en los factores desencadenantes de la migraña. Mencionó "la deprivación del sueño, la falta de sueño, el estrés crónico, los ayunos prolongados, algunas comidas y bebidas -las carnes, sobre todo los enlatados, los quesos duros, chocolate, vino, cerveza, bebidas con conservantes- que pueden generar dolores de cabeza. Además, señaló que en las mujeres, las migrañas pueden estar asociadas al ciclo menstrual, vinculadas a cuestiones hormonales."

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Consultada sobre la frecuencia de los dolores de cabeza, como en el caso de alguien que experimenta dolor dos veces por semana y lo alivia con analgésicos, la especialista aclaró: "Ningún síntoma es normal. No hay que preocuparse, pero que hay que ocuparse y hacer los controles, evaluar las causas para tratar de evitar esa frecuencia de dolor de cabeza y no recurrir tanto a los analgésicos."

En relación a un posible componente genético, Pérez Maure confirmó: "Sí hay casos de migrañas que están asociadas a cuestiones genéticas o familiares. Hay pacientes que por ahí debutan en la adolescencia con migrañas y al interrogar existen antecedentes de madre o padre con migrañas".

Finalmente, sobre la localización del dolor y su relación con otras condiciones, la doctora señaló: "Es muy variable. Generalmente, si es un dolor, probablemente sea por la ingesta de algún alimento o algo que ha generado el dolor".

La doctora recomendó consultar a un neurólogo o médico clínico para evaluar las causas del dolor de cabeza y destacó que los estudios como tomografías o resonancias buscan detectar daños estructurales o problemas vasculares, pero no hay un estudio específico que determine la propensión a las migrañas, ya que el diagnóstico es clínico.

Entrevista de Rodolfo Barili.