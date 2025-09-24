En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Mauri Palacios

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Ahora país

Salta registra su tercer embarazo trigemelar del año, un fenómeno inusual

El Hospital Público Materno Infantil de Salta registra un inusual tercer caso de embarazo trigemelar. Expertos destacan la rareza de estos embarazos espontáneos, que ocurren en uno de cada un millón de nacimientos. 

24/09/2025 | 14:19Redacción Cadena 3

FOTO: Salta registra su tercer embarazo trigemelar del año, un fenómeno inusual

  1.

    Audio. Increíble: Salta registra su tercer embarazo trigemelar del año

    Ahora país

    Episodios

Salta registró su tercer embarazo trigemelar en lo que va del año, un fenómeno insólito que sorprende a los especialistas, ya que la estadística mundial indica que estos casos se presenten en uno de cada un millón. 

La Adriana Aguilar, responsable de Neonatología del Hospital Público Materno Infantil, comentó a Cadena 3: “Son mamás de 25 a 35 años, con embarazos espontáneos, es decir, sin fertilización asistida. Parece una cuestión del azar”. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Aguilar destacó que, en el primer semestre, el hospital ha tenido 54 nacimientos de embarazo gemelar, siendo este el segundo caso de embarazo trigemelar. “Es algo totalmente atípico en la casuística que solemos tener en el hospital”, afirmó. 

Sobre el tercer caso, la especialista indicó que aún no se ha definido la fecha de nacimiento. “La mamá está internada, con un seguimiento estricto por medicina fetal y obstetricia, definiendo cuál va a ser el mejor momento para el nacimiento”, detalló.

La madre actualmente lleva 30 semanas de embarazo, y Aguilar advirtió que, en general, los embarazos múltiples no suelen llegar a término. “Los bebés que todavía no nacieron son masculinos, y uno de ellos se controla muy de cerca”, añadió. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El equipo médico realiza un seguimiento cada 48 horas, interviniendo un equipo multidisciplinario especializado en embarazos múltiples. “Se requiere un seguimiento estricto, y en algún momento, si el crecimiento no es adecuado, probablemente se interrumpa el embarazo para que los bebés nazcan”, concluyó Aguilar. 

Informe de Elisa Zamora 

Lectura rápida

¿Qué fenómeno se registró en Salta? Se registró un tercer embarazo trigemelar en lo que va del año.

¿Quién es la responsable de Neonatología que comentó sobre el caso? La responsable es Adriana Aguilar.

¿Cuántos nacimientos de embarazo gemelar hubo en el primer semestre? Hubo 54 nacimientos de embarazo gemelar.

¿Cuántas semanas de embarazo lleva la madre actualmente? La madre lleva 30 semanas de embarazo.

¿Cada cuánto tiempo realiza el equipo médico el seguimiento? El seguimiento se realiza cada 48 horas.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho