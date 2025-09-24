Salta registra su tercer embarazo trigemelar del año, un fenómeno inusual
El Hospital Público Materno Infantil de Salta registra un inusual tercer caso de embarazo trigemelar. Expertos destacan la rareza de estos embarazos espontáneos, que ocurren en uno de cada un millón de nacimientos.
24/09/2025 | 14:19Redacción Cadena 3
FOTO: Salta registra su tercer embarazo trigemelar del año, un fenómeno inusual
Audio. Increíble: Salta registra su tercer embarazo trigemelar del año
Ahora país
Salta registró su tercer embarazo trigemelar en lo que va del año, un fenómeno insólito que sorprende a los especialistas, ya que la estadística mundial indica que estos casos se presenten en uno de cada un millón.
La Adriana Aguilar, responsable de Neonatología del Hospital Público Materno Infantil, comentó a Cadena 3: “Son mamás de 25 a 35 años, con embarazos espontáneos, es decir, sin fertilización asistida. Parece una cuestión del azar”.
Aguilar destacó que, en el primer semestre, el hospital ha tenido 54 nacimientos de embarazo gemelar, siendo este el segundo caso de embarazo trigemelar. “Es algo totalmente atípico en la casuística que solemos tener en el hospital”, afirmó.
Sobre el tercer caso, la especialista indicó que aún no se ha definido la fecha de nacimiento. “La mamá está internada, con un seguimiento estricto por medicina fetal y obstetricia, definiendo cuál va a ser el mejor momento para el nacimiento”, detalló.
La madre actualmente lleva 30 semanas de embarazo, y Aguilar advirtió que, en general, los embarazos múltiples no suelen llegar a término. “Los bebés que todavía no nacieron son masculinos, y uno de ellos se controla muy de cerca”, añadió.
El equipo médico realiza un seguimiento cada 48 horas, interviniendo un equipo multidisciplinario especializado en embarazos múltiples. “Se requiere un seguimiento estricto, y en algún momento, si el crecimiento no es adecuado, probablemente se interrumpa el embarazo para que los bebés nazcan”, concluyó Aguilar.
Informe de Elisa Zamora
