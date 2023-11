Robaron en una casa, pero detuvieron a los dueños y no siguieron a los ladrones

Los vecinos de barrio Talleres Sud de la ciudad de Córdoba vivieron en las últimas horas un momento de extrema tensión por un nuevo caso de inseguridad que desató una fuerte polémica. Se trata de una zona ubicada en el sureste de la capital provincial que está rodeada por la delincuencia, cuyos vecinos ya no saben a quién acudir para exigir soluciones.

En horas de la noche del domingo, un grupo de jóvenes delincuentes se encontraban recorriendo los techos de las viviendas de ese barrio. A una casa le sustrajeron el caño de agua del tanque y un vecino que se asomó por la ventana disparó al aire para tratar de disuadir a los ladrones.

Después de los tiros, al lugar llegaron cinco móviles policiales para detener al vecino que disparó, en tanto que los delincuentes quedaron en libertad. Mientras los policías se ocuparon de detener a dos personas que sufrieron el robo, los ladrones escaparon y siguieron robando en el barrio.

Escándalo en Córdoba: robaron una casa y la Policía dejó libres a los ladrones

Los robos son diarios y los adolescentes continúan en libertad; mientras que los vecinos fueron acusados por los tiros al aire. La Policía emitió un parte policial en el que muestra el arma que se secuestró. Hasta el momento, no hubo ningún comunicado de la Policía ni tampoco de la fiscalía a cargo del caso.

Nélida es una vecina de Talleres Sud que habló con Cadena 3. Aseguró que todos están conmocionados, angustiados e indignados. Explicó que los vecinos detenidos, que fueron trasladados a una Unidad de Contención de Aprehendido (UCA), son padres de dos niños muy pequeños y que debieron iniciar una colecta para pagar un abogado que les ayude a resolver la situación.

También señaló que la Policía llamó el domingo por la noche a la guardia de Infantería y que una oficial trató de dispararle a los habitantes con balas de goma. "Es indignante, nos roban de lunes a lunes las 24 horas, a la mañana, a la tarde, noche y por la madrugada. No podemos más", expresó angustiada Nélida.

Sostuvo que los tiros disparados por los vecinos fueron en defensa propia, ante la ausencia de la Policía en el combate del delito. "Cuando llamamos a los uniformados nos dicen que no pueden entrar a la villa porque los ladrones les tiran piedras o porque no tienen móviles. Pedimos cientos de veces que traigan a la Infantería y nos dijeron que no. Y el domingo la trajeron solo porque un vecino lanzó un tiro al aire para disuadir", precisó.

Y añadió: "Estábamos defendiendo a dos personas inocentes trabajadoras. Somos personas de clase media que no vivimos en un country ni con abultados sueldos".

Respecto a la situación de extrema tensión desatada en el barrio, Nélida dijo a Cadena 3 que todos los vecinos están muy mal por lo ocurrido. "¿Cómo nos defendemos si no lo hace la Policía? El sábado capturaron a un joven que estaba robando en el barrio y lo dejaron ir", cuestionó.

En un fragmento del video que se viralizó se pudo observar la presencia de botellas de alcohol en el interior de los móviles policiales, algo que desató la bronca de los vecinos que veían cómo se llevaban a dos vecinos y no a los ladrones. "Observamos en uno de los patrulleros la presencia de botellas de vodka, se ve perfectamente en el video y no es nada inventado ni trucado", dijo la vecina a Cadena 3.

Los vecinos aseguran que dentro de un móvil de la Policía de Córdoba había una botella de alcohol. (Foto: captura de video)

"Le dijimos a la Policía que no detengan a los vecinos y ellos nos aseguraron que observaron las cámaras. Pero cuando roban no las ven nunca. Saben los nombres de los choros y tuvimos varias reuniones con el comisario. Los ladrones se suben a los postes y se roban los cables, nos hemos quedado hasta 16 horas sin luz e internet", detalló.

Por último, Nélida insistió con que la situación que padece el barrio es terrible. "Es el mundo del revés. No damos más. Empezamos una colecta para pagar un abogado para esos dos vecinos detenidos injustamente. Uno de los detenidos es un chico que sale a hacer changas todos los días: la familia está a la deriva y sufre una angustia tremenda. Estamos todos muy mal, es indignante".

Entrevista de Juan Federico y Rodolfo Barili.