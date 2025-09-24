Reuniones, acuerdo y anuncios: Cómo está el país

Juan Negri, analista político, reflexionó en diálogo con Cadena 3 sobre la situación actual de Argentina y las oportunidades que enfrenta el gobierno de Javier Milei. Según indicó Negri, el país se asemeja a una 'montaña rusa', donde las fluctuaciones son constantes y la incertidumbre persiste.

Negri destacó que, a pesar de los préstamos de Estados Unidos, "Si no resuelves el problema de la pinchadura, volvemos a empezar". Esto sugiere que las soluciones temporales no son suficientes para enfrentar la crisis económica que afecta al país.

El analista menciona que el alineamiento estratégico y la política exterior de Milei han tenido resultados positivos, ayudando al gobierno a "llegar bien a octubre", a pesar de la crisis de credibilidad. Sin embargo, advierte que el gobierno es "institucionalmente muy, pero muy débil" y que muchos presidentes latinoamericanos no logran completar su mandato en situaciones similares.

Negri también señaló que, aunque el gobierno ha logrado ciertos avances económicos, como la desinflación, persisten problemas de inexperiencia y errores políticos que deben corregirse. "El gobierno debe haber tomado nota de los errores políticos que cometió para que esto no vuelva a ocurrir", afirmó.

En cuanto a la situación fiscal, el analista resalta que el déficit no existe y que Argentina debe dejar de gastar por encima de sus posibilidades. "Eso es lo que nos diferencia de América Latina", indicó, refiriéndose a la responsabilidad fiscal de otros gobiernos en la región.

Finalmente, Negri expresó que los triunfos electorales son efímeros y que la percepción de estabilidad económica aún no se traduce en mejoras tangibles para la población.

Entrevista de Ahora País.