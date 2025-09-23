Qué significa el respaldo de Estados Unidos a Argentina

El presidente Javier Milei se reunió con su par de Estados Unidos, Donald Trump, en Nueva York, y recibió el respaldo del republicano para las próximas elecciones.

“Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y GANADOR, y tiene mi completo y total respaldo para la reelección como presidente. ¡Nunca los defraudará!”, sostuvo Donald Trump a través de su red Truth Social.

Jorge Castro, analista internacional, destacó en diálogo con Cadena 3 el respaldo de Estados Unidos hacia Argentina. Según Castro, el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, manifestó que Estados Unidos está dispuesto a hacer todo lo necesario para ayudar al gobierno de Javier Milei.

Castro señaló que esta situación se presenta como una oportunidad extraordinaria para Argentina, considerando que Estados Unidos, liderado por el presidente Donald Trump, es el centro del poder mundial.

"Estados Unidos considera a Argentina su principal aliado", afirmó Castro, quien explica que este respaldo se da en el contexto de una nueva estructura del poder mundial.

El analista también mencionó que, pese a la crisis desatada por la reciente derrota del gobierno en la provincia de Buenos Aires, el apoyo estadounidense no viene con condiciones, salvo que Argentina continúe con sus reformas económicas. “Estados Unidos no le pide nada especial a Argentina, salvo que persevere en lo que ya ha hecho en este año y medio”, añadió.

“Lo que ha dicho Scott Bessent es de una extraordinaria importancia. Estados Unidos está dispuesto a resolver esta crisis política que experimenta Argentina en este momento”, concluyó Castro, enfatizando la relevancia de Argentina en el escenario internacional actual.

Entrevista de Ahora País.