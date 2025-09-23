En vivo

Ahora país

Qué significa el respaldo de Estados Unidos a Argentina

El analista internacional Jorge Castro analizó en diálogo con Cadena 3 la relevancia del reciente apoyo entre países. 

23/09/2025 | 14:34Redacción Cadena 3

FOTO: Trump junto a Milei.

  1.

    Audio. Qué significa el respaldo de Estados Unidos a Argentina

    Ahora país

    Episodios

El presidente Javier Milei se reunió con su par de Estados Unidos, Donald Trump, en Nueva York, y recibió el respaldo del republicano para las próximas elecciones.

Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y GANADOR, y tiene mi completo y total respaldo para la reelección como presidente. ¡Nunca los defraudará!”, sostuvo Donald Trump a través de su red Truth Social.

Jorge Castro, analista internacional, destacó en diálogo con Cadena 3 el respaldo de Estados Unidos hacia Argentina. Según Castro, el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, manifestó que Estados Unidos está dispuesto a hacer todo lo necesario para ayudar al gobierno de Javier Milei.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Castro señaló que esta situación se presenta como una oportunidad extraordinaria para Argentina, considerando que Estados Unidos, liderado por el presidente Donald Trump, es el centro del poder mundial. 

"Estados Unidos considera a Argentina su principal aliado", afirmó Castro, quien explica que este respaldo se da en el contexto de una nueva estructura del poder mundial.

El analista también mencionó que, pese a la crisis desatada por la reciente derrota del gobierno en la provincia de Buenos Aires, el apoyo estadounidense no viene con condiciones, salvo que Argentina continúe con sus reformas económicas. “Estados Unidos no le pide nada especial a Argentina, salvo que persevere en lo que ya ha hecho en este año y medio”, añadió.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Lo que ha dicho Scott Bessent es de una extraordinaria importancia. Estados Unidos está dispuesto a resolver esta crisis política que experimenta Argentina en este momento”, concluyó Castro, enfatizando la relevancia de Argentina en el escenario internacional actual.

Entrevista de Ahora País. 

Lectura rápida

¿Quién se reunió con Donald Trump? El presidente Javier Milei se reunió con Donald Trump.

¿Dónde tuvo lugar la reunión? La reunión se llevó a cabo en Nueva York.

¿Qué respaldo recibió Javier Milei? Donald Trump expresó su total respaldo para la reelección de Milei.

¿Qué dijo Jorge Castro sobre el apoyo de Estados Unidos? Castro afirmó que Estados Unidos está dispuesto a ayudar al gobierno de Milei.

¿Qué condiciones hay para el apoyo estadounidense? No hay condiciones, salvo que Argentina continúe con sus reformas económicas.

