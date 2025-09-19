En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

La Última Jugada

Riestra vs. Gimnasia

La Plata

En vivo

Horario corrido

Mauri Palacios

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Ahora país

Qué derechos fueron vulnerados en el caso del bebé de subrogación abandonado

En Córdoba, un bebé de subrogación nació con problemas de salud y fue abandonado por sus padres biológicos. La jueza lo declaró en adoptabilidad, subrayando que "la vida no es un producto". 

19/09/2025 | 14:13Redacción Cadena 3

FOTO: Declaran en adopción a un bebé que nació por subrogación de vientre en Córdoba.

  1.

    Audio. Qué derechos fueron vulnerados en el caso del bebé de subrogación abandonado

    Ahora país

    Episodios

Un caso controvertido ha emergido en Córdoba, donde un matrimonio francés abandonó a un bebé tras una fallida subrogación de vientre. La situación escaló tras el nacimiento del niño, que enfrentó complicaciones de salud.

Según la abogada de la madre gestante, Luciana Alonso, la pareja abandonó al bebé diciendo: "Ahora no lo queremos". La madre gestante, quien ya atravesaba problemas económicos, declaró: "Esto no era lo pactado". 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La jueza María de los Ángeles Pascual tomó el caso y decidió declarar al niño en situación de adoptabilidad. En su fallo, enfatizó: "La vida no es un producto. Un niño no es un objeto que debe cumplir ciertas expectativas, y no puede ser rechazado si no se ajusta a lo acordado".

Alonso advirtió en diálogo con Cadena 3 que la gestante fue víctima de una situación ilegal, dado que la subrogación de vientre no está regulada en Argentina. Explicó que la mujer se vio captada por un sistema que asegura apoyo económico a mujeres en condiciones vulnerables.

La abogada agregó que "en Buenos Aires no piden autorización judicial, lo que lo hace masivo", en contraste con la situación en Córdoba, donde las clínicas requieren el permiso de un juez para proceder. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sobre el abandono del niño, Pascual sostuvo que "cada niño, sin importar cómo ha sido concebido, es un sujeto de derecho y merece respeto, cuidado y amor". El bebé, que recibió el alta y se encuentra en un hogar de acogida, pronto pasará a una familia adoptiva, tras dictarse su adoptabilidad.

Las implicaciones legales son serias: tanto la clínica que contactó a la madre gestante como los padres que abandonaron al bebé enfrentan posibles acusaciones de tráfico y abandono.

Entrevista de Ahora País 

Lectura rápida

¿Qué sucedió en Córdoba? Un matrimonio francés abandonó a un bebé tras una fallida subrogación de vientre.

¿Quién es la abogada involucrada? La abogada de la madre gestante es Luciana Alonso.

¿Cuándo se declaró al niño en adoptabilidad? La jueza María de los Ángeles Pascual tomó la decisión tras el abandono del bebé.

¿Dónde ocurrió el caso? El caso ocurrió en Córdoba, Argentina.

¿Por qué es importante este caso? Las implicaciones legales son serias, incluyendo posibles acusaciones de tráfico y abandono.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho