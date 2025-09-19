Qué derechos fueron vulnerados en el caso del bebé de subrogación abandonado
En Córdoba, un bebé de subrogación nació con problemas de salud y fue abandonado por sus padres biológicos. La jueza lo declaró en adoptabilidad, subrayando que "la vida no es un producto".
19/09/2025 | 14:13Redacción Cadena 3
FOTO: Declaran en adopción a un bebé que nació por subrogación de vientre en Córdoba.
-
Audio. Qué derechos fueron vulnerados en el caso del bebé de subrogación abandonado
Ahora país
Un caso controvertido ha emergido en Córdoba, donde un matrimonio francés abandonó a un bebé tras una fallida subrogación de vientre. La situación escaló tras el nacimiento del niño, que enfrentó complicaciones de salud.
Según la abogada de la madre gestante, Luciana Alonso, la pareja abandonó al bebé diciendo: "Ahora no lo queremos". La madre gestante, quien ya atravesaba problemas económicos, declaró: "Esto no era lo pactado".
/Inicio Código Embebido/
Córdoba. La Justicia declaró en adopción a un bebé que nació por subrogación de vientre
El niño, nacido nueve semanas antes de la fecha prevista para el parto, enfrentó dificultades respiratorias. Tras recibir el alta, fue resguardado en una familia de acogimiento. Ocurrió en Córdoba.
/Fin Código Embebido/
La jueza María de los Ángeles Pascual tomó el caso y decidió declarar al niño en situación de adoptabilidad. En su fallo, enfatizó: "La vida no es un producto. Un niño no es un objeto que debe cumplir ciertas expectativas, y no puede ser rechazado si no se ajusta a lo acordado".
Alonso advirtió en diálogo con Cadena 3 que la gestante fue víctima de una situación ilegal, dado que la subrogación de vientre no está regulada en Argentina. Explicó que la mujer se vio captada por un sistema que asegura apoyo económico a mujeres en condiciones vulnerables.
La abogada agregó que "en Buenos Aires no piden autorización judicial, lo que lo hace masivo", en contraste con la situación en Córdoba, donde las clínicas requieren el permiso de un juez para proceder.
/Inicio Código Embebido/
Amor. Ricardo Darín va a ser abuelo: Úrsula Corberó y Chino Darín esperan un bebé
La actriz anunció su embarazo en redes sociales. La noticia causó gran revuelo entre sus seguidores y amigos en el medio artístico.
/Fin Código Embebido/
Sobre el abandono del niño, Pascual sostuvo que "cada niño, sin importar cómo ha sido concebido, es un sujeto de derecho y merece respeto, cuidado y amor". El bebé, que recibió el alta y se encuentra en un hogar de acogida, pronto pasará a una familia adoptiva, tras dictarse su adoptabilidad.
Las implicaciones legales son serias: tanto la clínica que contactó a la madre gestante como los padres que abandonaron al bebé enfrentan posibles acusaciones de tráfico y abandono.
Entrevista de Ahora País
Lectura rápida
¿Qué sucedió en Córdoba? Un matrimonio francés abandonó a un bebé tras una fallida subrogación de vientre.
¿Quién es la abogada involucrada? La abogada de la madre gestante es Luciana Alonso.
¿Cuándo se declaró al niño en adoptabilidad? La jueza María de los Ángeles Pascual tomó la decisión tras el abandono del bebé.
¿Dónde ocurrió el caso? El caso ocurrió en Córdoba, Argentina.
¿Por qué es importante este caso? Las implicaciones legales son serias, incluyendo posibles acusaciones de tráfico y abandono.