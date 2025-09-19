Qué derechos fueron vulnerados en el caso del bebé de subrogación abandonado

FOTO: Declaran en adopción a un bebé que nació por subrogación de vientre en Córdoba.

Un caso controvertido ha emergido en Córdoba, donde un matrimonio francés abandonó a un bebé tras una fallida subrogación de vientre. La situación escaló tras el nacimiento del niño, que enfrentó complicaciones de salud.

Según la abogada de la madre gestante, Luciana Alonso, la pareja abandonó al bebé diciendo: "Ahora no lo queremos". La madre gestante, quien ya atravesaba problemas económicos, declaró: "Esto no era lo pactado".

La jueza María de los Ángeles Pascual tomó el caso y decidió declarar al niño en situación de adoptabilidad. En su fallo, enfatizó: "La vida no es un producto. Un niño no es un objeto que debe cumplir ciertas expectativas, y no puede ser rechazado si no se ajusta a lo acordado".

Alonso advirtió en diálogo con Cadena 3 que la gestante fue víctima de una situación ilegal, dado que la subrogación de vientre no está regulada en Argentina. Explicó que la mujer se vio captada por un sistema que asegura apoyo económico a mujeres en condiciones vulnerables.

La abogada agregó que "en Buenos Aires no piden autorización judicial, lo que lo hace masivo", en contraste con la situación en Córdoba, donde las clínicas requieren el permiso de un juez para proceder.

Sobre el abandono del niño, Pascual sostuvo que "cada niño, sin importar cómo ha sido concebido, es un sujeto de derecho y merece respeto, cuidado y amor". El bebé, que recibió el alta y se encuentra en un hogar de acogida, pronto pasará a una familia adoptiva, tras dictarse su adoptabilidad.

Las implicaciones legales son serias: tanto la clínica que contactó a la madre gestante como los padres que abandonaron al bebé enfrentan posibles acusaciones de tráfico y abandono.

Entrevista de Ahora País