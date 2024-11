Los argentinos dormimos mal: ¿cómo repercute esto en la economía del país?

Un estudio publicado en The European Journal of Health Economics, reveló que la Argentina tiene un déficit agregado de calidad y cantidad de horas de sueño que impacta en la productividad y en la economía del país.



De acuerdo al informe, si todos los argentinos durmiéramos al menos las siete horas que recomiendan los especialistas, el PBI de nuestra economía sería un 1.27% más alto que el actual. Es decir 7.500 millones de dólares al año.

En diálogo con Cadena 3, el neurólogo Daniel Álvarez (MP: 20.606), jefe de la Unidad de Sueño del Instituto Lennox, y Clinica Universitaria Reina Fabiola, explicó que "casi el 40% de los argentinos duerme poco o mal", un fenómeno que ha empeorado desde la pandemia y lo que trae consecuencias de todo tipo.

Álvarez destacó que las consecuencias del insomnio no solo afectan la salud física, sino que también tienen un impacto económico significativo. "Si el insomnio se hace crónico, cuando el padecimiento dura más de tres meses, está asociado a varios problemas de salud", indicó. "Está vinculado con hipertensión arterial, resistencia a la insulina y otros padecimientos cardiovasculares", advirtió.

Además, mencionó que "el estrés y la preocupación económica son factores importantes que contribuyen a esta situación", lo que también puede derivar en estados de ansiedad y depresión e incluso a un mayor ausentismo laboral, lo que repercute en las consecuencias económicas.

En cuanto a las causas del insomnio, Álvarez explicó que "las patologías médicas y del sueño, como la apnea obstructiva, también juegan un papel crucial". A su juicio, el análisis de los pacientes debe incluir no solo los aspectos médicos, sino también las causas socioeconómicas que pueden influir en el sueño.

El especialista también aclaró que, a pesar de la creencia popular de que se puede dormir menos y sentirse bien, "el sueño es una necesidad fisiológica esencial para el funcionamiento adecuado del organismo". Resalta que "dormir lo suficiente y de calidad es fundamental para la salud y el rendimiento laboral".

¿Cuáles son las razones para dormir mal de los argentinos?

Álvarez indicó que la principal que "siempre está de por medio" es el estrés al que estamos sometidos constantemente. Luego mencionó lo económico: "Nuestra preocupación de nuestra economía doméstica es un factor muy importante", aseguró.

Y en estos términos también aclaró que cuando esta falta de sueño se cronifica, también afecta en el estado emocional. "Hay un vínculo muy directo del insomnio crónico con estados de ansiedad y de depresión", alertó.

Por otra parte, explicó que también está todo lo vinculado a las patologías médicas y propias del sueño. "Antes analizábamos la cuestión médica, si había una cuestión de salud, que fraccionaba el sueño, si había una patología del sueño, que también es causa. Pero también hoy tenemos las causas socioeconómicas para ser evaluadas al momento de ofrecer un tratamiento", destacó.

Álvarez mencionó que existen métodos no farmacológicos para tratar el insomnio, como técnicas conductuales que ayudan a los pacientes a superar la preocupación por no dormir. Además, informa sobre un avance en la medicina del sueño: "Europa ha lanzado el primer hipnótico autorizado para uso crónico, que regula el sueño sin generar adicción". Sin embargo, aclaró que este medicamento aún no está aprobado en Argentina, aunque se espera su llegada en uno o dos años.

Entrevista de Rodolfo Barili