Le depositaron $12,5 millones, los devolvió y pidió un asado como recompensa

Un joven se llevó una gran sorpresa cuando encontró acreditados en su cuenta bancaria 12,5 millones de pesos que no le correspondían.

La situación ocurrió el pasado martes luego de que un empresario de Paraná, dedicado a la venta de autos, se equivocó al cargar el alias y le transfirió el dinero por error.

La historia de Mauro, quien recibió el dinero, inició cuando recibió un mensaje en Facebook Messenger de una persona que le informó sobre el error.

"Mi reacción fue simplemente ver qué intenciones tenía", comentó Mauro en diálogo con Cadena 3. Al solicitar un número telefónico para comunicarse, verifica que el número es de Santa Fe, como le habían indicado.

Después de revisar su cuenta, descubre que efectivamente tiene el dinero, que no le pertenece.

"Le hago una captura de pantalla y se lo reenvío", explicó Mauro. Tras confirmar que el dinero no era suyo, decidió devolverlo. "Sin ningún inconveniente, sin ningún problema de transferencia, se lo reenvío", añadió.

El destinatario del dinero, agradecido, le preguntó si desea algo a cambio. Mauro, con humildad, respondió: "Realmente no quería nada porque esa plata era de él, no era mía". Sin embargo, en tono de broma, sugirió: "Vamos a comer un buen asado, un buen asado con una gaseosa bien fría".

Era la primera vez que a Mauro le tocó una situación así. "Siempre lo vi por televisión, pero es la primera vez que me toca en persona", confesó. A pesar de la sorpresa, su decisión era clara: devolver el dinero. "No tenemos por qué quedarnos con algo que no nos corresponde", aseguró.

Al finalizar la conversación, Mauro expresa su deseo de que estas acciones de honestidad se naturalicen en la sociedad. "Que el de arriba, te devuelva el doble", concluyó.

Entrevista de Rodolfo Barili.