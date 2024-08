Gabriel Rubinstein: "No le recomendaría a Milei devaluar en un país sin dólares"

El exviceministro de Economía y actual director de YIER Consultora en Economía y Finanzas, Gabriel Rubinstein, analizó la situación económica actual de Argentina y las decisiones tomadas por el gobierno de Javier Milei y consideró que el Presidente "ya hizo la mitad del trabajo que hay que hacer para ordenar la economía", aunque indicó que ahora falta la parte cambiaria.

En ese sentido, opinó que no sería momento de devaluar, pero advirtió que es imposible levantar el cepo cambiario con el precio actual del dólar oficial.

Rubinstein destacó que uno de los aciertos de la gestión de Milei ha sido el ajuste fiscal, aunque señaló que no son los 15 puntos que él dice. "Sin embargo, los cinco puntos de ajuste fiscal han sido muy relevantes".

E insistió, respecto a la situación cambiaria. "Es muy frágil y el Gobierno no ha sabido lidiar con ese problema. Tenemos una recesión mucho más fuerte de la que tendríamos que haber tenido, de acuerdo a mi manera de pensar y de estimar los datos".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Respecto a la baja del Impuesto a las Ganancias implementada por el gobierno anterior, Rubinstein dijo que no estaba de acuerdo con la medida. "Se ha exagerado mucho su impacto". También aseguró que el déficit fiscal de 2023 se mantuvo similar al del año anterior 2022, a pesar de la sequía que afectó la recaudación.

En relación a la suba de las jubilaciones y cambios en los métodos de actualización que aprobó el Senado y que fue vetada por el Gobierno, que podría significar un costo fiscal de 1,2% del PBI, Rubinstein subrayó que cuando un diputado o un senador hace un proyecto legislativo, debería decir cómo se va a financiar.

Además, cuestionó la falta de responsabilidad fiscal en la política argentina, advirtiendo que "eso es lo que lleva al endeudamiento y a la emisión monetaria inflacionaria".

Sobre la devaluación, Rubenstein se mostró cauteloso: "No recomendaría devaluar en una Argentina sin dólares". Indicó que para levantar el cepo se necesitan dólares prestados y que el gobierno debe tener un plan claro para obtenerlos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Yo no recomendaría devaluar, para levantar el cepo se necesitan dólares y levantar el cepo es parte del orden macroeconómico. El Gobierno dice a veces que está con el orden macroeconómico y que puede estirar la situación, que finalmente las cosas van a andar bien. Pero para mí es un mal análisis, porque el orden macroeconómico no es sólo fiscal, el orden macroeconómico también implica levantar el cepo. ¿Y cómo se hace para levantar el cepo? Consiguiendo dólares prestados, no hay otra manera hoy en día en Argentina", precisó en diálogo con Cadena 3.

Y añadió: "Así como vamos, no puede levantar nunca el cepo porque nunca se tiene los dólares y nunca los vamos a conseguir con esta política porque con el dólar bien del 80-20 y otras medidas el Gobierno no va a poder acumular dólares. Los pronósticos son negativos en esa materia y entonces estamos mal, no es muy alentador. En la parte fiscal estamos bien a lo bruto".

Al ser consultado sobre si se arrepiente de haber sido parte del gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa, respondió: "No me arrepiento de mis decisiones, con el tiempo tenés otras perspectivas. Las cosas no salieron bien, pero no estoy arrepentido". Reconoció que el contexto era complicado, pero defendió su participación en la búsqueda de soluciones para la economía argentina.

Por último, Rubinstein dijo que Sergio Massa tomó el control del Ministerio de Economía en una situación crítica a un año y medio del cambio de gobierno, mientras que Javier Milei tomó el control en una situación también crítica, pero con un gobierno por delante.

"No se puede establecer una comparación. Milei claramente es un hombre que tiene un liderazgo y tiene cuatro años de gobierno. Eso le da otra posibilidad de luchar contra la inflación. Es más coherente Milei en plantear las cosas como son y tener equilibrio fiscal para ganarle a la inflación, pese a que al Congreso no le importa el equilibrio fiscal. Se necesita equilibrio fiscal para empezar a ganarle a la inflación, en serio y para siempre. Eso yo lo valoro", concluyó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Rodolfo Barili.