Luis Caputo: "No hay que preocuparse si salimos del cepo un mes antes o después"

En un discurso ante la Bolsa de Comercio de Córdoba, el ministro de Economía, Luis Caputo, subrayó la importancia de mantener un orden macroeconómico firme y explicó las razones detrás del apoyo continuo al presidente Javier Milei, incluso en tiempos de ajuste.

Caputo destacó que Milei, sin un partido fuerte ni gobernadores de su lado, logró la presidencia enfrentándose a los aparatos más poderosos. "Hoy tenemos un Presidente que tiene la convicción de que no hay que moverse de un orden macroeconómico", afirmó.

El ministro explicó que las recuperaciones económicas en Argentina han sido efímeras debido a la repetición de errores cada cuatro años. "Argentina hace años que tiene déficit fiscal. Cuando se llega a un momento crítico, nunca se decidió como hasta ahora hacer los deberes", señaló.

Caputo enfatizó que Argentina ha sufrido por tomar malas decisiones económicas, a pesar de ser un país inteligente y rico. Sin embargo, destacó que esta es la primera vez que el país tiene un "presidente comprometido" con mantener el orden macroeconómico.

"La gente votó este proyecto, no es que hubo un presidente que prometió algo e hizo otra cosa. Milei dijo lo que iba a hacer y lo votaron", añadió.

A pesar del ajuste económico, Caputo resaltó el apoyo continuo a Milei. "Los resultados lo están avalando. Si algo sorprende es cómo se hizo y con la velocidad que se hizo. Los resultados no deberían sorprendernos porque son consecuencia de lo que se hace", afirmó, instando a los empresarios a confiar en el camino tomado.

El ministro también destacó que el país ha terminado con el déficit fiscal, la emisión monetaria, los piquetes y la corrupción. "No es un gobierno que está prometiendo, es un gobierno que está haciendo. Es un cambio histórico para creer e invertir", aseguró.

Caputo subrayó la necesidad de mostrar resultados rápidamente para "recuperar la credibilidad del país, que tiene un largo historial de incumplimientos". Además, destacó el rol crucial del sector privado en la economía, afirmando que la competitividad se gana eliminando impuestos, no devaluando.

"Al país lo debemos reconstruir entre todos. Hay un rumbo que inevitablemente no va a cambiar, esa es la mayor garantía. El sector privado es coprotagonista para cambiar esta Argentina sin importar los colores políticos", agregó Caputo.

El Ministro de Economía, al ser consultado, explicó que todavía no están dadas las condiciones para salir del cepo cambiario y señaló que "no es cierto que no se pueda crecer con el cepo".

"Nosotros vamos a seguir el plan elaborado. No nos ponemos como meta una fecha, sino condiciones. El objetivo es que cuando salgamos del cepo haya una calma total, por eso salir del cepo en diciembre hubiera sido una calamidad. No están dadas las condiciones para salir del cepo porque tenemos que sanear todavía más el balance del Banco Central y tenemos problemas con los stocks. Lo importante es que el rumbo no va a cambiar, la salida del cepo ya llegará. Argentina es un país muy sensible a los sobresaltos cambiarios. No hay que preocuparse si se sale del cepo un mes antes o un mes después", explicó.

A continuación, el ministro de Economía afirmó que en diciembre de este año será el peso la moneda fuerte en lo que respecta a la competencia de monedas. "Estamos retirando cada vez más pesos. Si la demanda de dinero acompaña, para diciembre van a escasear los pesos en esta competencia de monedas. La moneda fuerte va a ser el peso. El apretón monetario garantiza que la inflación siga bajando y que disminuya la brecha cambiaria. Con más reservas y menor brecha, se facilita la salida del cepo", explicó el funcionario.

Por último, Caputo declaró que el Riesgo País dejó de ser un indicador importante y consideró que el mejor indicador es la realidad.

"El Riesgo País dejó de ser un indicador, hoy el mejor indicador es la realidad para llevarse adelante todas las dudas. Cuando hablo de realidad, me refiero a la inflación, que va a seguir bajando, y a una economía que va a seguir creciendo. El Riesgo País no es el indicador más importante, ahora lo más importante es bajar el impuesto inflacionario. Todo lo demás se irá acomodando", dijo ante los asistentes.

Por último, Caputo aseguró que el Gobierno nacional no hará refinanciamientos de la deuda. "No vamos a hacer refinanciamientos de deudas, las vamos a pagar. El pago de enero está garantizado y al pago de julio lo hacemos con el superávit mismo".

Caputo habló ante más de 300 empresarios, en la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde realizará una exposición como parte de los "Ciclos de Coyuntura" que llevó adelante esta institución presidida por Manuel Tagle.

