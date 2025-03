Cuál es el impacto real de la modificación de la Ley Nacional de Tránsito

Fabián Pons, presidente del Observatorio Vial Latinoamericano, analizó los recientes cambios en la normativa vial impulsados por el gobierno nacional, destacando que su implementación efectiva dependerá de la adhesión de provincias y municipios, lo que genera un panorama heterogéneo en el país.

Según explicó, la eliminación de requisitos como la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LINTI) para transporte de carga y pasajeros es una medida que permanece vigente a nivel nacional.

Sin embargo, aspectos como los plazos para la verificación técnica vehicular (BTB), el otorgamiento de licencias de conducir o los sistemas de barreras de peaje quedan bajo la potestad de las jurisdicciones locales.

Pons señaló que esta descentralización puede derivar en disparidades significativas. Por ejemplo, mientras la ley nacional propone que los autos cero kilómetro realicen la BTB a los cinco años, en la Ciudad de Buenos Aires el plazo es de cuatro años, en la Provincia de Buenos Aires de dos, y en otras regiones varía entre tres o incluso no se exige, como en La Pampa a nivel provincial, aunque sí en el municipio de Santa Rosa. “Es una potestad de la jurisdicción, ya sea provincia o municipio. La ley dice ‘a los cinco años’, pero si no adhiero, no rige”, afirmó.

El experto también destacó casos en los que provincias han rechazado medidas nacionales, como la negativa de Córdoba a aceptar el formato digital de la licencia de conducir, optando exclusivamente por el físico, o su decisión de no adherir a la obligatoriedad de circular con luces bajas. “Son cuestiones voluntaristas que dependen de un decreto reglamentario, pero las provincias pueden no acatarlas”, subrayó.

Si bien Pons valoró la eliminación de la LINTI por considerarla un trámite burocrático ligado a intereses particulares, criticó que esta desburocratización no vaya acompañada de mejoras sustanciales en la capacitación y exigencia para conductores profesionales.

“Sacar la LINTI me parece bien, pero tendría que haber más controles y penas más severas. No se mejora el nivel conductivo ni la exigencia, entonces no se soluciona el problema de fondo”, expresó. En esa línea, apuntó que el sistema de otorgamiento de licencias de conducir en muchos municipios es “deplorable”, permitiendo que personas sin habilidades adecuadas obtengan el permiso con facilidad.

Pons también cuestionó el discurso oficial que vincula estas reformas con avances como la movilidad autónoma, considerando que Argentina aún está lejos de debatir seriamente temas de tránsito. “Estamos en nivel 3 de 5 en ensayos de movilidad sustentable, pero el 70% de las muertes viales son en moto. Hablar de movilidad autónoma no resiste mucho análisis”, afirmó, comparándolo con promesas futuristas poco realistas.

Entrevista de Ahora País.