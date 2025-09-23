En vivo

Cómo se trata a los bebés que nacen con intoxicación por adicciones

Uno de cada cinco niños internados en hospitales públicos están intoxicados en Mendoza. 

23/09/2025 | 14:25Redacción Cadena 3

FOTO: Ilustrativa.

  1. Audio. Cómo es el tratamiento para los bebés que nacen con intoxicación por adicciones

    Ahora país

    Episodios

El Ministerio de Salud de Mendoza emitió una alerta tras detectar que aproximadamente uno de cada cinco bebés internados en hospitales públicos presenta intoxicaciones por diferentes sustancias. 

Entre las sustancias más comunes se encuentran marihuana y alcohol, aunque también se registraron casos de cocaína en los recién nacidos.

La directora de Maternidad e Infancia de Mendoza, Natalia Courtis, expresó en diálogo con Cadena 3 su preocupación por el aumento de las adicciones entre mujeres embarazadas. 

"Nos estamos ocupando del tema. Hemos venido observando un aumento de niños recién nacidos con tóxicos positivos", afirmó Courtis

Cómo es el tratamiento para los bebés que nacen con intoxicación por adicciones

El ingreso de estos bebés a la sala de neonatología es fundamental, dado que deben ser observados por un período de cinco a siete días para detectar signos de síndrome de abstinencia.

La especialista explicó que los niños pueden presentar irritabilidad y un llanto inconsolable. "Las convulsiones pueden ser un evento final que pueden llegar a presentar, pero no quiere decir que todos los niños presenten esa sintomatología de convulsiones".

Desde el primer momento, la atención médica se orienta a la observación. Solo se actúa médicamente si aparecen signos y síntomas del síndrome. 

A su vez, el equipo de salud mental trabaja con las madres para brindar apoyo y evaluar el contexto en el cual llegaron a tener un bebé con tóxicos positivos.

"No es juzgarlas ni estigmatizarlas, sino incorporarlas al sistema de salud para su contención", subrayó. La detección de tóxicos se realiza de manera voluntaria en los centros de salud y es obligatoria en maternidades públicas al momento del ingreso.

Qué consecuencias tiene el consumo durante el embarazo

Las consecuencias del consumo de drogas durante el embarazo son graves, ya que impactan en el neurodesarrollo de los niños. "El consumo de cualquiera de estas sustancias influye en el bebé durante el periodo de la embriogénesis", destaca la directora.

Finalmente, se subraya la importancia de abordar el tema de las infecciones de transmisión sexual (ITS) en el contexto de la vulnerabilidad de las madres, así como la influencia genética del consumo del progenitor en el recién nacido.

Entrevista de Ahora País.

Lectura rápida

¿Qué alerta emitió el Ministerio de Salud de Mendoza? El Ministerio de Salud de Mendoza alertó sobre intoxicaciones en uno de cada cinco bebés internados en hospitales públicos.

¿Quién es Natalia Courtis? Es la directora de Maternidad e Infancia de Mendoza, quien expresó su preocupación por el aumento de adicciones en mujeres embarazadas.

¿Cuánto tiempo deben ser observados los bebés con intoxicación? Los bebés deben ser observados en neonatología por un período de cinco a siete días.

¿Qué síntomas pueden presentar los bebés intoxicados? Pueden presentar irritabilidad, llanto inconsolable y, en algunos casos, convulsiones.

¿Cuáles son las consecuencias del consumo de drogas durante el embarazo? Las drogas impactan gravemente en el neurodesarrollo de los niños durante el periodo de embriogénesis.

