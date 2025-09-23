FOTO: Crimen de un empresario agropecuario en Mendoza: imputaron al único detenido

El único detenido por el crimen del empresario agropecuario Sergio Mariano Nacenta fue imputado y se investiga el móvil del homicidio, por lo que se estima que hay diversas hipótesis.

El empresario sanjuanino fue encontrado sin vida dentro de una camioneta en la ciudad mendocina de Las Heras y allí se constató que recibió un disparo en la espalda.

Tras las primeras averiguaciones se realizó un allanamiento de urgencia en el Barrio Santo Thomas de Aquino, lo que permitió la detención de un sospechoso. Se trata de Matías Exequiel Alonso Jara, de 32 años, y quien tiene un frondoso prontuario.

Desde el Ministerio Público Fiscal de Mendoza le informaron a la agencia Noticias Argentinas que el acusado fue imputado de manera formal por el delito de homicidio criminis causa en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa.

Las autoridades aclararon que el móvil del homicidio está siendo analizado y por ahora “no se puede comunicar ninguna hipótesis a fin de no afectar la investigación”.

Se supo que el historial delictivo de Jara se encuentran también los delitos de amenazas coactivas en concurso real con amenazas simples, coacciones agravadas por el uso de arma de fuego, homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y lesiones agravadas por el uso de arma de fuego.