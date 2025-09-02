Audios de Karina Milei: por qué es un caso de censura previa
El abogado constitucionalista Félix Lonigro habló con Cadena 3 sobre la decisión del Gobierno.
La filtración de audios de la secretaria de Presidencia, Karina Milei, y del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, desató una fuerte controversia política y jurídica.
La difusión de un primer audio de la hermana del Presidente, donde no se menciona ningún delito, llevó a la judicialización del tema y se solicitó una medida cautelar que prohibió la difusión de nuevos audios grabados en la Casa Rosada, lo que generó cuestionamientos sobre la libertad de expresión.
El abogado constitucionalista Félix Lonigro expresó a Cadena 3 su desacuerdo con esta decisión.
Lonigro afirmó que "la decisión constituye una censura previa" y destacó que "el derecho a la libertad de expresión, en este caso, se refleja en la publicación de los audios". Según él, cualquier restricción a este derecho se considera censura.
El abogado aclaró que "uno cuando se expresa puede cometer delito", pero sostuvo que "las consecuencias se pagan después de la expresión". En este sentido, enfatizó que "no se puede decir, no, usted no se exprese porque si usted se expresa va a cometer este delito".
Lonigro consideró que la medida es grave, especialmente porque involucra un posible delito en la Agencia Nacional de Discapacidad con fondos públicos.
Afirmó que "la restricción previa es grave" y que "la jurisprudencia norteamericana y argentina va en el sentido de que la expresión debe fluir".
Al abordar la obtención de los audios, aclaró que "aun si el origen de ese audio fuera ilegal, se debe permitir la difusión". Explicó que "son dos planos que corren paralelos" y que la restricción previa no es aceptable.
Finalmente, Lonigro recuerda casos históricos de censura en Argentina y Estados Unidos, enfatizando que "no hay nada que pueda contra la libertad de expresión" y que el sistema republicano se basa en la transparencia y el conocimiento de los actos del gobierno.
