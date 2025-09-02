En vivo

Política y Economía

Escándalo de los audios: Milei dijo que "hay espías disfrazados de periodistas"

El mensaje del mandatario en las redes se publicó poco después de que Martín Menem aclarara que el audio de Karina Milei fue grabado "de manera ilegal".

02/09/2025 | 12:56Redacción Cadena 3

FOTO: Javier Milei. (Foto: NA)

El presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales para denunciar, sin mencionarlos directamente, a los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico por la difusión de un audio de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, cuya publicación fue prohibida por la Justicia. 

En su cuenta de X, Milei afirmó: "A cada paso sigue quedando en claro la red de espionaje ilegal de la que un grupo de periodistas ha sido parte". 

Además, acusó a estos "espías disfrazados de 'periodistas'" de intentar "desviar la atención del tema real".

El mensaje del mandatario se publicó poco después de que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aclarara que el audio de Karina Milei fue grabado "de manera ilegal". 

Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se sumó a las acusaciones y anunció que ampliará la denuncia judicial presentada el martes por presunto espionaje ilegal. 

