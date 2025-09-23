Alta Gracia: tras una semana, apareció el ganador de los $3 millones del Quini 6

En Alta Gracia se vivió un misterio tras el sorteo del Quini 6 del pasado 17 de septiembre. El ganador, que logró cinco de los seis aciertos, se hizo de un premio de $3.600.000, pero no se había presentado a reclamar su premio. Hasta ahora.

Albertina, la dueña de la agencia 2493, había comentado en diálogo con Cadena 3 que el ganador tenía tiempo de cobrar hasta el 6 de octubre. "Espero que aparezca pronto", señaló.

Tras una semana sin novedades, el ganador apareció este martes en horas del mediodía. Según pudo saber la emisora, el afortunado estaba "de pasada" por la agencia, dado que no es cliente habitual y tampoco vive en la localidad.

Video. Alta Gracia: ganó $3.600.000 en el Quini 6 y no aparece para retirar el premio

Los números ganadores fueron el 3, el 9, el 17, el 19, el 21 y el 41. Albertina explicó a Cadena 3 que para cobrar el premio, el ganador solo necesita presentar el ticket ganador y una fotocopia del DNI.

"No sé si no lo saben controlar, se olvidaron o no se dieron cuenta", agregó Albertina, quien también destacó que la mayoría de sus clientes son del barrio y que muchos dejan sus tickets para que ella los controle.

Informe de Fernando Barrionuevo.