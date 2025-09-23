En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Ahora país

Alta Gracia: tras una semana, apareció el ganador de los $3 millones del Quini 6

Según pudo saber Cadena 3, el afortunado estaba "de pasada" por la localidad y no vive allí. Albertina, dueña de la agencia, explicó que tenía tiempo de cobrar hasta el 6 de octubre.

23/09/2025 | 12:17Redacción Cadena 3

FOTO: ilustrativa.

  1.

    Audio. Alta Gracia: ganó $3.600.000 en el Quini 6 y no aparece para retirar el premio

    Siempre Juntos

    Episodios

En Alta Gracia se vivió un misterio tras el sorteo del Quini 6 del pasado 17 de septiembre. El ganador, que logró cinco de los seis aciertos, se hizo de un premio de $3.600.000, pero no se había presentado a reclamar su premio. Hasta ahora.

Albertina, la dueña de la agencia 2493, había comentado en diálogo con Cadena 3 que el ganador tenía tiempo de cobrar hasta el 6 de octubre. "Espero que aparezca pronto", señaló.

Tras una semana sin novedades, el ganador apareció este martes en horas del mediodía. Según pudo saber la emisora, el afortunado estaba "de pasada" por la agencia, dado que no es cliente habitual y tampoco vive en la localidad.

/Inicio Código Embebido/

  1.

    Video. Alta Gracia: ganó $3.600.000 en el Quini 6 y no aparece para retirar el premio

    Siempre Juntos

    Episodios

/Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Los números ganadores fueron el 3, el 9, el 17, el 19, el 21 y el 41. Albertina explicó a Cadena 3 que para cobrar el premio, el ganador solo necesita presentar el ticket ganador y una fotocopia del DNI.

"No sé si no lo saben controlar, se olvidaron o no se dieron cuenta", agregó Albertina, quien también destacó que la mayoría de sus clientes son del barrio y que muchos dejan sus tickets para que ella los controle.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Fernando Barrionuevo.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho