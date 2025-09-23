Alta Gracia: tras una semana, apareció el ganador de los $3 millones del Quini 6
Según pudo saber Cadena 3, el afortunado estaba "de pasada" por la localidad y no vive allí. Albertina, dueña de la agencia, explicó que tenía tiempo de cobrar hasta el 6 de octubre.
23/09/2025 | 12:17Redacción Cadena 3
FOTO: ilustrativa.
-
Audio. Alta Gracia: ganó $3.600.000 en el Quini 6 y no aparece para retirar el premio
Siempre Juntos
En Alta Gracia se vivió un misterio tras el sorteo del Quini 6 del pasado 17 de septiembre. El ganador, que logró cinco de los seis aciertos, se hizo de un premio de $3.600.000, pero no se había presentado a reclamar su premio. Hasta ahora.
Albertina, la dueña de la agencia 2493, había comentado en diálogo con Cadena 3 que el ganador tenía tiempo de cobrar hasta el 6 de octubre. "Espero que aparezca pronto", señaló.
Tras una semana sin novedades, el ganador apareció este martes en horas del mediodía. Según pudo saber la emisora, el afortunado estaba "de pasada" por la agencia, dado que no es cliente habitual y tampoco vive en la localidad.
/Inicio Código Embebido/
-
Video. Alta Gracia: ganó $3.600.000 en el Quini 6 y no aparece para retirar el premio
Siempre Juntos
/Fin Código Embebido/
/Inicio Código Embebido/
Dura retención. El Telekino y el Quini, la pesada carga fiscal que enfrentan los ganadores
La probabilidad de acertar 15 números en los cartones es 1 en 3,2 millones, mayor que la de 1 en 8,1 millones de seis pares. ARCA sólo espera y retiene el 28%.
/Fin Código Embebido/
Los números ganadores fueron el 3, el 9, el 17, el 19, el 21 y el 41. Albertina explicó a Cadena 3 que para cobrar el premio, el ganador solo necesita presentar el ticket ganador y una fotocopia del DNI.
"No sé si no lo saben controlar, se olvidaron o no se dieron cuenta", agregó Albertina, quien también destacó que la mayoría de sus clientes son del barrio y que muchos dejan sus tickets para que ella los controle.
/Inicio Código Embebido/
Cifra récord en Rosario. Un apostador de Rosario ganó más de 1.034 millones en el Quini 6
La modalidad “Revancha” volvió a entregar una cifra récord en la ciudad santafesina.
/Fin Código Embebido/
Informe de Fernando Barrionuevo.