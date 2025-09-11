En vivo

La Argentina Posible

 

Argentina

En vivo

La Argentina Posible

 

Rosario

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Un apostador de Rosario ganó más de 1.034 millones en el Quini 6

La modalidad “Revancha” volvió a entregar una cifra récord en la ciudad santafesina.

11/09/2025 | 11:25Redacción Cadena 3

FOTO: Un apostador de Rosario ganó más de 1.034 millones en el Quini 6

Un apostador de Rosario se convirtió en el nuevo millonario del país al ganar anoche $1.034.702.019 en el sorteo del Quini 6, tras acertar la combinación 06-12-18-24-30-44.

El premio correspondió a la modalidad “Revancha”, que volvió a entregar una cifra récord en la ciudad santafesina, conocida como la “cuna de la bandera”.

En tanto, el “Siempre Sale” también repartió alegrías en distintos puntos del país: 16 apostadores con cinco aciertos se llevaron más de 15 millones de pesos cada uno, con ganadores en Entre Ríos, San Luis, Salta, Buenos Aires, Misiones, Santa Fe, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las modalidades “Tradicional” y “Segunda del Quini” quedaron vacantes, mientras que el próximo sorteo se realizó el 14 de septiembre con un pozo estimado en $5.150 millones.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Rosario? Un apostador ganó más de $1.034 millones en el Quini 6.

¿Cuál fue la modalidad ganadora? La modalidad “Revancha” otorgó el premio récord.

¿Cuánto ganaron otros apostadores? 16 apostadores con cinco aciertos ganaron más de 15 millones cada uno.

¿Dónde se realizaron los otros premios? Los ganadores se encontraron en distintas provincias de Argentina.

¿Cuándo es el próximo sorteo? El próximo sorteo tuvo lugar el 14 de septiembre, con un pozo estimado de $5.150 millones.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho