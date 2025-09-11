FOTO: Un apostador de Rosario ganó más de 1.034 millones en el Quini 6

Un apostador de Rosario se convirtió en el nuevo millonario del país al ganar anoche $1.034.702.019 en el sorteo del Quini 6, tras acertar la combinación 06-12-18-24-30-44.

El premio correspondió a la modalidad “Revancha”, que volvió a entregar una cifra récord en la ciudad santafesina, conocida como la “cuna de la bandera”.

En tanto, el “Siempre Sale” también repartió alegrías en distintos puntos del país: 16 apostadores con cinco aciertos se llevaron más de 15 millones de pesos cada uno, con ganadores en Entre Ríos, San Luis, Salta, Buenos Aires, Misiones, Santa Fe, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las modalidades “Tradicional” y “Segunda del Quini” quedaron vacantes, mientras que el próximo sorteo se realizó el 14 de septiembre con un pozo estimado en $5.150 millones.